Mercedes non abbandonerà il Mondiale e Kallenius annuncia: «Useremo le tecnologie F1 per le vetture AMG»

La Mercedes non si ritirerà dal Mondiale F1. E per gli avversari non è certo una buona notizia. Nessun passo indietro da parte del costruttore tedesco, a dispetto delle voci che da mesi volevano l'abbandono del team diretto da Toto Wolff perché sazio delle tante e troppe vittorie ottenute dal 2014 a oggi. Ieri, Mercedes ha presentato la sua strategia globale agli investitori e lo ha fatto con un evento virtuale nella sede madre di Stoccarda. Alla base di tutto vi è l'elettrificazione della gamma che andrà a coinvolgere anche il reparto ad alte prestazioni. Per quanto riguarda AMG, che rappresenta l'identità sportiva di Mercedes, verrà ulteriormente pubblicizzata attraverso una maggiore presenza visiva sulle monoposto di F1. Non sarà, però, una semplice operazione di marketing: "Utilizzeremo lo sviluppo tecnologico in F1 per l'ibrido e per altre tecnologie, da portare sulle nostre vetture AMG", ha spiegato l'amministratore delegato Ola Kallenius.

L'esempio pratico è quello della Project One, la hypercar stradale che monta un propulsore derivato direttamente dal V6 utilizzato dalle monoposto nei Gran Premi e sarà lanciata sul mercato il prossimo anno, dopo una lunga fase di gestazione. Una vera bomba. "È naturale sfruttare la leva della F1 per spingere ancora di più AMG", ha sottolineato Kallenius. Gli ingegneri della sede di Brixworth, che realizza i motori di Formula 1 e Formula E, supporteranno il programma Vision EQXX, varato per raggiungere nuovi livelli di efficienza e autonomia dei veicoli elettrici. Insomma, se Honda ha preferito sacrificare la partecipazione al Circus, dirottando risorse finanziarie ed umane verso la mobilità "green", Mercedes continua a considerare la F1 come un laboratorio tecnologico fondamentale, al di là dei successi a ripetizione ottenuti dal 2014.