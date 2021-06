Monologo Hyundai nel Rally di Sardegna, Tänak (5) e Sordo (3) hanno vinto tutte le cronometrate della prima giornata

OLBIA – La prima delle tre giornate di gara del Rally di Sardegna, la prova italiana valida come quinta tappa del mondiale di specialità, è stata un monologo Hyundai. Delle otto cronometrate corse, le prime cinque sono state vinte da Ott Tänak, le ultime tre da Dani Sordo, che si era aggiudicato le edizioni del 2019 e del 2020 del rally dei Quattro Mori.

La gara si è confermata ricca di insidie, come confermano le difficoltà di Teemu Suninen (Ford Fiesta), richiamato nel Wrc1 dal team M-Sport e subito “appiedato” al primo stage, di Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) fuori nel quarto come Andreas Mikkelsen impegnato nel Wrc2 con la Skoda Fabia, di Gus Grennsmith (problemi alla trasmissione della Ford Fiesta) e di Pierre-Louis Loubet (guai con il freni della Hyundai i20 Coupé) nell'ottavo.

I risultati degli ultimi anni (cinque affermazioni consecutive per i piloti attualmente sotto contratto con la Hyundai) lasciavano presagire un possibile dominio coreano. Che per il momento si sta concretizzando in una provvisoria doppietta: l'estone precede lo spagnolo di 19,4''. Il temuto Sébastien Ogier (Toyota Yaris), che si era imposto l'ultima sull'isola nel 2015, è terzo e accusa un ritardo di oltre mezzo minuto da Tänak e di 17'' da Sordo, che gli aveva ceduto la piazza d'onore dopo il primo stage del pomeriggio.

Sabato, tuttavia, né il francese né il compagno di squadra Elfyn Evans (quarto a 1:02) avranno l'ingrato compito di spolverare la strada agli avversari. Ed è su questo che Ogier conta per risalire nella classifica generale, anche se il margine è piuttosto importante. Il gallese deve poi guardarsi le spalle perché Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé), vittima di una foratura nella settima cronometrata, gli è praticamente ad un'incollatura (1,2 secondi).

Il giapponese della Toyota Katusta Takamoto è sesto, la sua posizione quasi “naturale” in questa stagione ad eccezione del quarto posto in Portogallo, ed è l'ultimo del piloti da Top 10 del Wrc con un ritardo di 1:26.01 da Tänak. Con la Citroen C3, Mads Ostberg è il primo del Wrc2: il norvegese è settimo. Domani si continua con altri 8 stage per un totale di quasi 130 chilometri.