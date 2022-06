Neuville (Hyundai) il più veloce nella crono-spettacolo che ha aperto il Rally di Sardegna, la tappa italiana del Wrc 2022

OLBIA – Thierry Neuville ha cominciato bene il Rally Italia Sardegna, quinta tappa del mondiale di specialità. Al volante della Hyundai i20 N, il belga è stato il più veloce nella cronometrata spettacolo di Olbia che ha aperto la sola gara del World Rally Championship che quest'anno si corre nel Belpaese. Il pilota della scuderia coreana ha chiuso con un vantaggio di 5 decimi su Takamoto Katsuta, il terzo della generale assoluta.

Il giapponese è il primo del quartetto del Toyota Gazoo Racing con la Gr Yaris. Alle sue spalle ci sono nell'ordine i compagni di squadra Elfyn Evans, staccato di 2 decimi, poi Esapekka Lappi e Kalle Rovanperä, che rincorrono a 3 decimi, ossia a un secondo di ritardo da Neuville, che è uno dei tre partenti che si è già imposto sull'isola.

Dopo poco più di 3 chilometri (sui quasi 308 complessivi contro il tempo spalmati su 21 stage) le altre due Hyundai sono sesta e settima: la i20 N guidata da Ott Tänak viaggia a 1.3'' dalla vetta e quella di Dani Sordo segue a 4. Come Neuville, anche l'estone e lo spagnolo si sono giù aggiudicato il Rally di Sardegna. Quindi le quattro Ford Puma della squadra britannica M-Sport: Adrien Fourmaux (2.2''), Craig Breen (2.4''), Gus Greensmith (3.4'') e Pierre Louis Loubet (4.9''), che è undicesimo e ultimo dei piloti in gara con le vetture ibride plug-in della classe regina.

Provvisoriamente in testa al Rally2 c'è il boliviano Marco Bulacia al volante della Skoda Fabia, staccato di 1.1'' da Loubet. Oggi, venerdì, sono in programma gli altri 8 stage della prima giornata per un totale di oltre 133 chilometri, inclusi i quasi 50 del doppio passaggio sulla Monti di Alà e Buddusò, la frazione più lunga di questa edizione.