Racing Point, Aston Martin e Mercedes sempre più unite nell'operazione firmata da Stroll senior

Si fa sempre più coinvolgente l'attenzione sull'ingresso in Formula 1, dal 2021, del marchio Aston Martin che andrà a rimpiazzare il nome Racing Point nella squadra di Lawrence Stroll. In questi giorni, sono emersi ulteriori particolari sull'operazione e non sarà soltanto una semplice sponsorizzazione, stile Alfa Romeo con la Sauber. Le due parti, Racing Point e Aston Martin, hanno infatti creato un meccanismo di azionariato che durante i prossimi cinque anni consentirà al costruttore britannico di versare nelle casse del team di F1 qualcosa come 225 milioni di euro. Queste sono le intenzioni di Stroll che non solo è il padrone della squadra acquisita con altri uomini di affari (nei più svariati campi) nell'agosto del 2018 rilevando la Force India sulla via del fallimento, ma è anche divenuto azionista della stessa Aston Martin.

I piani sono decisamente ambiziosi. Stroll, dopo aver risanato la Racing Point, sta facendo lo stesso con Aston Martin, che aveva 130 milioni di perdite e un futuro assai poco chiaro, e assieme al team principal Omar Szafnauer, non nasconde che durante questo percorso di collaborazione sportiva con il marchio britannico, vuole portare la squadra ad essere la terza forza del mondiale F1, se non qualcosa di più. Intanto, alla Aston Martin è arrivato come amministratore delegato Tobias Moers, che prende il posto di Andy Palmer. Moers proviene dalla Mercedes dove ricopriva il ruolo di presidente di AMG, il ramo sportivo della Casa di Stoccarda. Palmer paga le perdite accumulate dall'azienda, ma aveva portato Aston Martin in F1 legandone il nome alla Red Bull, come sponsor, e con la creazione della hypercar Valkyrie, il cui progetto aveva coinvolto in prima persona l'ingegnere del team, Adrian Newey. L'arrivo di Moers sembra voler unire ancora di più i rapporti tra Racing Point/Aston Martin e Mercedes. Il costruttore tedesco fornisce i motori alla Racing Point, la monoposto di F1 RP20 è una copia della Mercedes W10 del 2019, Toto Wolff e la Mercedes stessa hanno azioni nella Aston Martin. Insomma, una collaborazione che cresce di giorno in giorno e che è destinata ad aumentare sempre di più.