Rally Portogallo, al via anche Villas Boas. L’ex allenatore di Porto, Chelsea e Tottenham correrà su Citroen C3

LISBONA - Al via del Rally del Portogallo (20-23 maggio), valido per il Mondiale di questa categoria automobilistica, ci sarà anche André Villas Boas, ex allenatore di Porto, Chelsea e Tottenham. Lo hanno annunciato gli organizzatori, precisando che il 43enne ex assistente di José Mourinho, sarà al volante di una Citroen C3 di un team privato. Villas Boas, che a febbraio è stato esonerato dal Marsiglia, nel 2018 ha preso parte alla Dakar ritirandosi per problemi alla schiena. Ora l’esordio nel Mondiale rally, genere di competizione di cui è da sempre appassionato.