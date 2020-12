Russell travolgente nella prima giornata di prove libere, si conferma leader anche nel 2° turno

Ancora un secondo turno libero squillante per George Russell sul tracciato veloce di Sakhir, che ha ripetuto la prima posizione della sessione iniziale. Un debutto con la Mercedes decisamente superiore ad ogni aspettativa quello del pilota inglese, "ceduto" in prestito dalla Williams per rimpiazzare Lewis Hamilton, fermato dal Covid-19 e il cui rientro ad Abu Dhabi fra sette giorni sembra allontanarsi. Vedremo. Intanto, va segnalata la grande giornata di Russell, che per la prima volta in carriera chiude da leader la giornata di prove libere del venerdì in F1. L'ex campione della Formula 2 ha girato in 54"713, un paio di decimi più lento del tempo della prima sessione in cui aveva ottenuto 54"546, ed ha preceduto Max Verstappen con la Red Bull-Honda e una ritrovata Racing Point-Mercedes, salita al terzo posto con Sergio Perez. Molto veloce anche Esteban Ocon, quarto con la Renault e davanti ad Alexander Albon con la seconda Red Bull. Ancora una notevole prova per l'Alpha Tauri-Honda, sesta con Daniil Kvyat e nona con Pierre Gasly. Il francese nel finale del turno ha lamentato un forte dolore ad un dito, colpito da un sassolino alzato da qualche altra vettura. Per lo più, i tempi di questo turno sono stati leggermente più alti rispetto a quelli della prima sessione.

Sessione complicata per Valtteri Bottas, il cui giro con le gomme soft per cercare il tempo, non è stato immune da errori, uscendo anche dai track limits (crono cancellato) e in classifica si trova soltanto in undicesima posizione in 55"321 segnato con gomme dure. Il finlandese è sicuramente infastidito dalle eccellenti prestazioni del nuovo arrivato in casa Mercedes. Bene anche l'Alfa Romeo-Ferrari, con Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi in fila in dodicesima e tredicesima posizione. Crisi per la Ferrari, con Charles Leclerc bloccato subito da un problema tecnico. Per lui neanche un giro cronometrato. Sebastian Vettel ha incontrato non poche difficoltà rispetto alla precedente sessione, si è girato ad alta velocità rischiando di travolgere Kevin Magnussen, poi si è andato in testacoda anche in un punto più lento ed è sedicesimo. Positivo il lavoro svolto dai due debuttanti assoluti, Pietro Fittipaldi e Jack Aitken.

Venerdì 4 dicembre 2020, libere 2

1 - George Russell (Mercedes) - 54"713

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 54"841

3 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 54"866

4 - Esteban Ocon (Renault) - 54"940

5 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 55"036

6 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 55"068

7 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 55"104

8 - Daniel Ricciardo (Renault) - 55"124

9 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 55"133

10 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 55"258

11 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 55"321

12 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 55"484

13 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 55"533

14 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 55"738

15 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 55"784

16 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 55"830

17 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 56"031

18 - Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) - 56"110

19 - Jack Aitken (Williams-Mercedes) - 56"260

20 - Charles Leclerc (Ferrari) - no time