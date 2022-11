San Paolo, prove libere 1: Perez-Leclerc-Verstappen racchiusi in otto millesimiGp Brasile, prove libere 1: Perez-Leclerc-Verstappen racchiusi in otto millesimi

La F1 atterra nel tumultuoso Brasile, a San Paolo, dove ancora vi sono polemiche in seguito alle recenti elezioni presidenziali conquistate da Lula nei confronti di Bolsonaro. Manifestazioni, proteste, da parte dei sostenitori dell’ormai ex presidente, hanno caratterizzato le ultime giornate brasiliane e tra questi si è distinto anche Nelson Piquet, tre volte campione del mondo F1, che ha augurato la morte a Lula e addirittura un colpo di stato. Peccato per lui che le elezioni si sono svolte democraticamente e senza alcun risuono di imbrogli o altro. In questo clima, la F1 che tutto ha già assegnato, affronta la penultima tappa stagionale guardando al 2023.

Interlagos, così si chiama il tracciato di San Paolo, e Yas Marina la prossima settimana saranno le ultime occasioni per la Mercedes e la Ferrari di portarsi a casa una vittoria, particolarmente cercata da Lewis Hamilton che in carriera, dal 2007, non ha mai chiuso un anno senza un successo. Il GP del Brasile ha un format diverso dagli altri in quanto si terrà, sabato pomeriggio, la gara sprint. Oggi quindi, prove libere 1 e subito la qualifica. Le due Red Bull-Honda hanno dettato il passo con Sergio Perez leader davanti a un Charles Leclerc emerso prepotentemente nel finale con le gomme soft.

Il monegasco ha superato in classifica Max Verstappen e i primi tre sono racchiusi in otto millesimi. Al quarto posto troviamo Carlos Sainz, poi le due Mercedes e Sebastian Vettel, al suo penultimo weekend in F.1. A seguire, un buon Mick Schumacher, che si sta giocando le ultime carte per convincere Gene Haas a tenerlo anche per il prossimo anno, nonostante le indicazioni lascino intendere che a fianco di Kevin Magnussen vi potrebbe essere Nico Hulkenberg. Lando Norris, che ha sofferto mercoledì notte per una gastrite e la sua partecipazione era in forse, ha partecipato al turno libero. In ogni caso, la McLaren ha allertato Nyck De Vries.

Venerdì 11 novembre 2022, libere 1

1 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'11"853 - 29 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"857 - 29

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'11"861 - 28

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'12"039 - 30

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'12"040 - 25

6 - George Russell (Mercedes) - 1'12"055 - 24

7 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"157 - 30

8 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'12"314 - 27

9 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'12"466 - 31

10 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'12"467 - 32

11 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'12"554 - 25

12 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'12"633 - 29

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'12"705 - 30

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"759 - 26

15 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'12"955 - 28

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'12"997 - 25

17 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'13"019 - 32

18 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'13"115 - 30

19 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'13"347 - 32

20 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'13"359 - 28