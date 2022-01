Sempre più Italia nel campionato elettrico, la genovese Omp Racing fornitore ufficiale della scuderia Nio 333

ROMA – Un altro pezzo di Italia entra nella Formula E. A pochi giorni di distanza dall'annuncio del rientro alle competizioni di Maserati e che debutterà nel circuito elettrico nel 2023, la scuderia cinese Nio 333 (il quartier generale, in realtà, si trova a Silverstone, nel Regno Unito), ha annunciato il nome del proprio nuovo fornitore ufficiale di prodotti ad alte prestazioni tecniche. Si tratta della ligure Omp Racing, una delle società della Racing Force Group di Ronco Scrivia, alle porte di Genova.

L'azienda italiana, che è leader nel settore dell'abbigliamento specializzato per le competizioni con un catalogo di oltre duemila prodotti, la maggior parte dei quali omologati dalla Federazione Internazionale dell'Automobile, vestirà i piloti Oliver Turvey e Dan Ticktun, al suo esordio in Formula E, e la riserva Adam Carrol. Il marchio avrà visibilità all'interno dei box della scuderia. Tra le altre cose, l'accordo prevede la fornitura di tute da gara, stivali, guanti oltre che di borse per i bagagli. «La sicurezza dei piloti è la nostra massima priorità e poiché Omp è uno dei principali fornitori di abbigliamento ad alte prestazioni ad alta tecnologia per il motorsport di alto livello, siamo lieti di aver concordato una nuova partnership pluriennale», ha commentato Emma Bearpark, responsabile commerciale e marketing della squadra.

L'abbigliamento tecnico viene sviluppato presso il centro di ricerca della società di Ronco Scrivia. La Omp Racing ha sedi anche negli Stati Uniti e in Bahrain. «Siamo orgogliosi di collaborare con un team moderno e dinamico che gareggia in un campionato in cui crediamo fortemente», ha commentato Bruno Curletto, direttore vendite e Motorsport di Racing Force Group. «Inoltre – ha concluso - le persone di Nio 333 Formula E hanno la stessa passione per la ricerca e tecnologia come noi: la premessa perfetta per una proficua collaborazione».

La vetrina internazionale garantita dalla Formula E, la cui ottava stagione scatta a Riad, in Arabia Saudita, il 28 e 29 gennaio, è di interesse per l'azienda italiana, che è già presente in tutti gli altri campionati del motorsport. Con la presenza di Antonio Giovinazzi, ingaggiato dall'americana Dragon Penske (che in passato era stata sponsorizzata dalla veneta Geox), la visibilità della rassegna dovrebbe lievitare anche nel Belpaese. Enel X è già Official Smart Charging Partner e Official Power Partner della Formula E.