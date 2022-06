Tänak (Hyundai) con un minuto di vantaggio e 40 km da percorrere nel Rally di Sardegna. Fuori anche Fourmaux (Ford)

ALGHERO – Ancora poche certezze al Rally di Sardegna, quinta tappa del World Rally Championship, se non un'ulteriore ritiro, arrivato nel corso dell'ultima cronometrata di giornata, la SS17, anche se solo la quindicesima effettivamente disputata. Con l'uscita di strada di Adrien Fourmaux, quinto fino a quel momento con la Ford Puma, è stata “sventolata” la bandiera rossa, ma solo alcuni piloti hanno effettivamente rallentato.

Il provvisorio (almeno per ora) primo posto di Ott Tänak (Hyundai i20 N) sembra essere blindato: alla vigilia dell'ultima cronometrata di sabato aveva 46'' di vantaggio sul secondo, che era Craig Breen (Ford Puma), uno dei piloti penalizzato dall'intervento della direzione di gara. Nell'ultima classifica disponibile, l'estone (undicesimo nell'ultimo stage di giornata dopo aver vinto sei delle sette frazioni disputate sabato) ha come più diretto inseguitore il francese Pierre Louis Loubet (Ford Puma), che gli rende 1:01.0. L'irlandese è invece scivolato in terza posizione a poco meno di 27 secondi dal compagno di scuderia della M-Sport. In un'altra graduatoria Craig e Dani Sordo (Hyundai i20 N) non compaiono nemmeno.

Grazie anche all'incidente di Fourmaux e ai quasi 6 minuti di ritardo accumulati da Sordo (pure lui “frenato” dalla bandiera rossa), il leader del mondiale, il 21enne finnico Kalle Rovanperä si è issato fino ai piedi del podio con la sua Toyota Gr Yaris. Craig lo precede di meno di 25 secondi. Nella gara a eliminazione (Elfyn Evans con una delle quattro vetture del costruttore nipponico è stato costretto ad un nuovo abbandono e rientrerà domani assieme a Thierry Neuville con la i20 N e a Esapekka Lappi con l'altra Yaris, oltre che a Fourmaux) nella Top 10 virtuale i “superstiti” della classe regina sono solo altri due.

Il giapponese Takamoto Katsuta, quinto a 3:21.5 dalla vetta con la Gr Yaris, e Gus Greensmith, sesto con la Puma a 4:23.5. Il Rally Sardegna di quest'anno è risultato finora piuttosto problematico, per non dire caotico, con due stage cancellati e un paio di cronometrate sospese dopo il passaggio dei piloti più forti. Domenica si corrono gli ultimi 4 stage con due passaggi alla Cala Fulmini (12,55 km ciascuno) e due lungo la Sassari-Argentiera (7,1), che vale anche come Power Stage.