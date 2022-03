Test a Sakhir, 3° giorno: Verstappen chiude al comando la tre giorni di test, Ferrari sempre al top

A 20 minuti dalla conclusione della tre giorni di test a Sakhir, con serbatoi quasi vuoti e temperatura bella fresca, Max Verstappen con la Red Bull-Honda rinnovata nelle pance, si è lanciato in pista con le gomme super soft C4 per tentare di strappare la "pole" a Charles Leclerc, primo in classifica anch'egli con le Pirelli C4. Ma nel suo primo giro, nel bel mezzo dell'ultima curva, si è girato. Poco male, il campione del mondo è subito ripartito, si è rilanciato ed ha battuto di 442 millesimi il tempo della Ferrari. Poi, ci ha riprovato ed ha abbassato ancora il limite arrivando a 1'31"720. Verstappen ha così terminato da leader mentre Leclerc in precedenza aveva segnato 1'32"415, secondo riferimento. Giornata positiva per Red Bull e Ferrari che hanno collezionato tantissimi chilometri utilizzando entrambi i piloti: al mattino infatti, avevano girato Sergio Perez e Carlos Sainz.

Appare in difficoltà la Mercedes e le parole di ieri di Lewis Hamilton, "Stiamo cercando di domarla", riferendosi alla W13 non erano banali. Soprattutto, la monoposto del team diretto da Toto Wolff, continua ad accusare il problema del saltellamento in rettifilo, detto porpoising, che invece Ferrari e Red Bull dopo i test di Montmelò sono riusciti a risolvere. Se Hamilton al mattino aveva fatto un bel long-run, George Russell nella sessione finale, in contemporanea a Verstappen, ha provato a tentare il super tempo con le gomme C4, ma si è fermato a 1'32"759, quarto in classifica. Tattica? La Mercedes si nasconde e Russell ha alzato il piede? O problemi reali come ha riferito Hamilton: "Se si corresse domani Ferrari o Red Bull farebbero una doppietta".

E proprio poco prima della bandiera a scacchi, è arrivato il "colpo" della Alpine-Renault con Fernando Alonso che è riuscito a strappare il terzo tempo in 1'32"698. Buoni segnali dunque da parte dell'Alpine che aveva iniziato non senza qualche difficoltà di troppo i test di Montmelò e poi quelli di Sakhir. Si è risollevata anche la Sauber Alfa Romeo-Ferrari, ma nuovamente Valtteri Bottas, nel finale, ha dovuto parcheggiare a bordo pista la sua C42 per un problema tecnico. Il finlandese ha comunque segnato la quinta prestazione davanti all'Alpha Tauri-Honda di Yuki Tsunoda. Manca al vertice la McLaren-Mercedes, afflitta da diverse noie in questi giorni e con il solo Lando Norris al volante in quanto Daniel Ricciardo è bloccato dal Covid. Oggi però, Norris ha tentato il tempo soltanto con le C2.

Sabato 12 marzo 2022, 3° giorno

1 - Max Verstappen (Red Bull Honda) - 1'31"720 - 53 giri - gomme C5

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'32"415 - 51 - C4

3 - Fernando Alonso (Alpine Renault) - 1'32"698 - 122 - C4

4 - George Russell (Mercedes) - 1'32"759 - 71 - C5

5 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo Ferrari) - 1'32"985 - 68 - C3

6 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) - 1'33"002 - 57 - C5

7 - Sergio Perez (Red Bull Honda) - 1'33"105 - 43 - C4

8 - Mick Schumacher (Haas Ferrari) - 1'33"151 - 58 - C3

9 - Lando Norris (McLaren Mercedes) - 1'33"191 - 90 - C3

10 - Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) - 1'33"821 - 81 - C4

11 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo Ferrari) - 1'33"959 - 82 - C4

12 - Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) - 1'34"865 - 91 - C4

13 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'34"905 - 68 - C5

14 - Alex Albon (Williams Mercedes) - 1'35"171 - 18 - C3

15 - Nicholas Latifi (Williams Mercedes) - 1'35"634 - 124 - C3

16 - Lance Stroll (Aston Martin Mercedes) - 1'36"029 - 53 - C3

17 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'36"217 - 78 - C5

18 - Kevin Magnussen (Haas Ferrari) - 1'38"616 - 38 - C2