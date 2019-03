WRC, Lappi (Citroen) scatta in testa nel Rally del Messico

LEON – Esapekka Lappi è partito con il piede giusto nel Rally del Messico, terza prova del campionato mondiale 2019 di specialità, la prima delle cinque che si corre fuori dall'Europa visto che la gara turca si disputa in Anatolia, ovvero nella parte asiatica della nazione. Al volante della Citroen C3, il finnico ha preceduto i rivali nello stage notturno da 1,14 chilometri.

Non solo sul primo degli inseguitori il suo vantaggio è appena simbolico. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé), il secondo, è staccato di appena un decimo. E altri cinque piloti, incluso il campione del mondo e suo compagno di squadra Sébastien Ogier, hanno un altro mezzo secondo di ritardo. Oltre al francese si tratta di Kris Meeke e Ott Tänak (Toyota Yaris), Thierri Neuville (Hyundai i20 Coupé) ed Elfyn Evans (Ford Fiesta).

La top 10 del non troppo frequentato Rally del Messico (appena 22 partenti perché al 23esimo, il colombiano Julian Jaramillo non è stato permesso di prendere il via) è completata da Teemu Suninen (Ford Fiesta) e Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé) che accusano un secondo e mezzo di ritardo da Lappi e da Jari Matti Latvala con la terza Toyota Yaris (a 1,7 secondi).

I vincitori delle ultime tre edizioni sono tutti al via e già oggi si contendono secondi e metri importanti nelle sette cronometrate di giornata, per un totale di poco più di 114 chilometri. È compreso anche il primo passaggio sulla Las Minas, la frazione di quasi 11 chilometri che domenica assegnerà i pesanti punti del Power Stage.