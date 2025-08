Wrc, Tänak (Hyundai) prova ad allungare nel Rally di Svezia. Dopo il primo stage lo seguono il compagno di squadra Neuville e Ogier (Toyota)

JYVÄSKYLÄ – Partenza lanciata nel Rally di Finlandia per il nuovo battistrada del campionato del mondo 2025 di specialità. Nella cronometrata inaugurale della nona tappa del Wrc Ott Tänak è stato il più veloce con la sua Hyundai i20 N coprendo i quasi 2.600 metri della “prova spettacolo” in 2 minuti e 4 secondi. Il campione del mondo in carica, il compagno di squadra Thierry Neuville, gli è rimasto alle spalle per 1,3''.

Poi il pluridecorato Sébastien Ogier con la Toyota Gr Yaris, che malgrado abbia corso tre gare in meno rispetto ai rivali occupa la terza piazza della classifica generale iridata. Il francese, che si era imposto in Finlandia nel 2024, insegue il belga a 3 decimi. Due decimi più dietro c'è un altro campione del mondo, Kalle Rovanperä, sempre con un bolide della classe regina del costruttore nipponico. I "quattro moschettieri" mondiali sono racchiusi in appena 1,7''.

Quindi la terza auto coreana, quella pilotata da Adrien Fourmaux, quinto a 1,9'', tallonato da Takamoto Katsuta e da Elfyn Evans, entrambi con una Gr Yaris ed entrambi ad appena un decimo. Il più veloce del terzetto schierato dalla Ford M-Sport è stato Grégoire Munster: con la sua Puma viaggia a 2,7'' da Tänak. Sami Pajari con il quinto bolide Toyota è nono e si è tenuto alle spalle gli altri due piloti al volante della Puma dell'Ovale Blu: Josh McErlean, decimo a 3,2'', e Martins Sesks, undicesimo a 3,7''.

Il vincitore dell'ultimo rally, Oliver Solberg, compare in 15/a posizione con la Gr Yaris Rally2 a 4,1'' dalla Top 10 provvisoria. Il primo italiano, Giovanni Trentin, navigato da Alessandro Franco, guida una Skoda Fabia Rally2 ed è 32/o con un ritardo di quasi 14'' dalla vetta. Venerdì sono in programma nove stage per quasi 115 chilometri contro il tempo. Si comincia poco dopo le 7 italiane.