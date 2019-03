32° Navigare: dal 30 marzo al 7 aprile 50 barche in prova a Napoli

NAPOLI - Prenderà il via sabato 30 marzo, nel porticciolo del Circolo nautico Posillipo di Napoli, l’edizione primaverile di Navigare (32ma della serie) dedicata all’esposizione di una cinquantina di imbarcazioni, in prevalenza gommoni (annunciate 26 unità) ma anche barche fuoribordo, motoscafi, gozzi e yacht di misura compresa tra i 10 e i 15 metri.

Organizzata come sempre dalla ANRC (Associazione Nautica Regionale Campana), la manifestazione consentirà ai visitatori di provare in mare gratuitamente le imbarcazioni. Un villaggio a terra con numerosi stand di aziende specializzate nella fornitura di motori marini, accessori e servizi completerà il programma.

L’edizione primaverile del Navigare (quella autunnale si svolge ad ottobre) durerà 9 giorni, da sabato 30 marzo a domenica 7 aprile e vedrà la partecipazione di 26 aziende della filiera. Nei due weekend (sabato 30 e domenica 31 marzo e da venerdì 5 a domenica 7 aprile) è prevista l’apertura dalle 10 alle 19, mentre nelle giornate feriali gli espositori fisseranno incontri con i propri clienti per far provare in tranquillità le imbarcazioni ai visitatori interessati. L’ingresso al Circolo Posillipo è gratuito.

Tra le 50 imbarcazioni presenti nel porticciolo la parte del leone la faranno, come detto, i battelli pneumatici con ben 26 unità in esposizione, in buona parte prodotte in Campania, come i gommoni di Italiamarine, Oromarine, Salpa, IAV Marine, Starmar e MV Marine. Ma non mancheranno unità di Pirelli by Tecnorib, Bombard e Python. La tradizione legata al gozzo sorrentino sarà rappresentata dai cantieri La Baia Nautica e Nautica Esposito, con quattro modelli tra 38 e 25 piedi.

Nel settore degli yacht è annunciata la presenza di Bavaria (tramite Marine System), Cranchi, Fiart, Gagliotta, Rio e Jeanneau (tramite (Italiamare) che mettono a disposizione per prove in mare i modelli recentemente esposti al Nauticsud. Tra le barche che suscitano maggiore curiosità spicca la “barca-moto” di Wave Boat, che presenta l’innovativa soluzione della propulsione affidata a una moto d’acqua integrata nella carena.

Sulla banchina del circolo Posillipo saranno esposti i motori marini dei marchi Mercury (tramite Hi-Performance Italia), Suzuky (Mediterranea Yachting), Yamaha (Performance Mare), Selva (Mazzola Nautica), Honda (Centro Nautico Marinelli) ed Evinrude (Nautica Cesare). Non mancheranno, infine, box dedicati ad accessori e servizi, con particolare attenzione dedicata al charter e alle patenti nautiche.

“Questa edizione primaverile di Navigare – ha detto il presidente degli operatori nautici campani, Gennaro Amato – si profila, come sempre, come l’occasione ideale per provare in mare le novità di prodotto viste durante l’inverno al Nauticsud. Consapevoli delle difficoltà logistiche riscontrate nelle ultime edizioni abbiamo deciso di limitare il numero di natanti in acqua a non più di una cinquantina, in modo da agevolare le uscite in mare, evitando ingorghi e sovrapposizioni. Ciò detto – ha tenuto ad aggiungere Amato – speriamo di ottenere al più presto il via libera definitivo per l’allestimento del prossimo Navigare nelle acque antistanti la Rotonda Diaz, lungo Via Caracciolo. L’iter organizzativo è ormai avviato e contiamo di allestire la prima edizione a ottobre di quest’anno. Se tutto andrà come auspichiamo, metteremo in piedi un evento dedicato non solo ai diportisti e agli appassionati di nautica, ma alla città di Napoli, contribuendo in misura importante allo sviluppo del turismo e alla valorizzazione della sua incomparabile bellezza”.