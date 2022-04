Al Boat Show di Palma de Maiorca debutta il nuovo Pirelli 50, ammiraglia dei big-RIB in grado di volare sull’acqua a 50 nodi

RESCALDINA - Promessa mantenuta: è pronto al debutto sulla scena internazionale il Pirelli 50, nuova ammiraglia con il marchio del colosso della gomma che conclude il processo di modernizzazione della linea speedboats (finora rappresentata dal P42 e dal P35) prodotta a Rescaldina da Tecnorib. Lungo 15 metri e motorizzabile con potenze fino a 1800 cavalli, il nuovo big-RIB viene definito dal cantiere come “la massima espressione della filosofia progettuale della linea walkaround”. Sarà presentato al Boat Show di Palma de Maiorca, in programma dal 28 aprile al primo maggio, ma è già in acqua da qualche mese e – secondo le anticipazioni del cantiere - tutta la produzione di quest’anno e parte dell’anno prossimo è stata già prenotata “al buio”, con punte massime di richiesta proprio in Spagna.

Come i più piccoli predecessori P42 e P35, anche il P50 è stato progettato con la collaborazione degli svedesi del Mannerfelt Design Team. Obiettivo dichiarato, coniugare al meglio l’anima adrenalinica del brand con una adeguata abitabilità (sono disponibili due cabine doppie). Insomma, si è lavorato per mettere in acqua una imbarcazione versatile, in grado di assolvere ruoli di versi (chase boat, impiego giornaliero o crociere di medio raggio), offrendo al contempo le prestazioni tipiche del brand.

La carena a doppio step, com’è facile immaginare, assicura un comportamento dinamico degno della tradizione del marchio e in grado di assecondare le elevate potenze proposte dal costruttore, in testa quella al top della gamma, costituita da tra 3 Verado V12 da 600 cavalli ciascuno, che garantiscono una velocità massima di 50 nodi.

A bordo la postazione di comando dispone di tre sedute in posizione rialzata rispetto al resto della coperta, in modo da assicurare una maggiore visibilità. La strumentazione firmata Simrad è ultracompleta e un tetto rigido dal design molto profilato assicura adeguata copertura. Chi ha avuto il privilegio di provarla in anteprima, assicura che l’imbarcazione assicura buona stabilità anche con mare formato e che le risposte del timone sono precise in tutte le condizioni. Se a tutto ciò si aggiunge la disponibilità dell’ATM (Active Trim Mercury) che regola l’assetto automaticamente, si avrà chiaro il quadro di un “gigante buono”, facile da usare in tutte le condizioni.

Il layout di coperta risponde a tutte le aspettative del diportista medio, assicurando agilità di movimenti a bordo, con passavanti ben dimensionati e ben asserviti dai tubolari. I prendisole sono due (uno a poppa e un altro a prua); la dinette è semplice, razionale, ispirata alla funzionalità, con la zona grill/bar a scomparsa dietro alla postazione di comando.

Sottocoperta nessun volo di fantasia: il letto matrimoniale si trova a prua mentre a centro barca sono ricavate altre due cuccette sotto al pozzetto. Ovviamente non manca un bagno separato, di dimensioni sufficienti. Una coppia con due figli, o due amici, può dunque aspirare a una comoda vacanza anche più lunga di un weekend, com’è lecito attendersi a bordo di una imbarcazione di oltre 15 metri (15,20). La portata massima è di 14 persone; 1600 litri la capienza del serbatoio carburante; 400 litri per l’acqua.

Accanto alla nuova ammiraglia sarà esposto al Boat Show di Palma de Maiorca anche il più piccolo dei walkaround, il Pirelli 35, che in dimensioni più contenute ripropone le stesse caratteristiche e il design di Mannerfelt. Con una lunghezza di 11,2 metri (per una larghezza di 3,80) il P35 è caratterizzato da una carena a due step che combina il massimo livello di stabilità e sicurezza a prestazioni eccezionali, con punte superiori ai 50 nodi. È disponibile in versione fuoribordo o entrofuoribordo e il modello presente al salone spagnolo è motorizzato con una coppia di fuoribordo Mercury da 300 cavalli ciascuno.

“Abbiamo scelto di esporre due modelli della nuova generazione d’imbarcazioni in cui crediamo molto” ha dichiarato Giovanni De Bonis, amministratore delegato di Sacs-Tecnorib, alla vigilia del boat show di Palma de Maiorca. “Questa gamma – ha aggiunto - rappresenta al meglio l’evoluzione del nostro brand perché coniuga nel miglior modo possibile sportività e raffinatezza, due caratteristiche che rispecchiano e onorano il marchio Pirelli di cui siamo orgogliosi rappresentanti”.