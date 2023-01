Al via il Boot di Düsseldorf, mega salone nautico che guarda al futuro. Italia presente con 110 aziende

DÜSSELDORF - Parte alla grande, con la 54ma edizione del Boot di Düsseldorf, la stagione delle fiere nautiche 2023. In programma dal 21 al 29 gennaio, l’evento organizzato nella città tedesca mette in mostra il meglio della produzione internazionale confermandosi fiera leader per gli operatori del settore e per gli appassionati di tutto ciò che riguarda il mare.

In esposizione non solo barche (dai piccoli natanti ai grandi yacht) ma anche moto d’acqua, surf, canoe, attrezzature elettroniche, pesca sportiva, attività subacquea, abbigliamento e tutto ciò che può riguardare la passione per il mare e la navigazione. Se non bastasse, il salone tedesco (aperto al pubblico dalle 10 alle 18 di ogni giorno) offre ai visitatori anche spettacoli dal vivo e dimostrazioni legate agli sport acquatici e all’innovazione dell’industria nautica.

Il ruolo principale è affidato ovviamente alle barche, con presenze qualificate dei migliori cantieri europei, in testa gli italiani, ma la presentazione di nuovi prodotti non rappresenta il clou della fiera: in primissimo piano gli organizzatori tedeschi hanno voluto mettere anche la ricerca, ovvero l’impegno mirato allo sviluppo della sostenibilità. Tra le iniziative qualificanti spicca dunque la presentazione di una nuova piattaforma, denominata Innovazione Blu, che riunisce visionari, investitori e politici chiamati a preparare il settore nautico al futuro.

In un’area denominata “Molo blu dell’innovazione” si svolgeranno dunque incontri e conferenze incentrati sulla sostenibilità ambientale applicata alla costruzione di imbarcazioni e alla navigazione. “Dialogo tra leader, il business incontra la politica” è il titolo del primo appuntamento messo a calendario domenica 22 gennaio; nei giorni successivi, fino al 28 gennaio, si parlerà di propulsione sostenibile, di finanziamento della ricerca e interruzione delle start-up, di combustibili del futuro, materiali circolari, sostenibilità del turismo nautico e sport acquatici. Tra venerdì 27 e sabato 28 l’attenzione sarà concentrata su ulteriori approfondimenti in materia di sostenibilità e sul coinvolgimento delle ONG e di tutti gli attori interessati alla protezione dell’ambiente marino.

Come in tutte le fiere, il cuore della manifestazione sta comunque nella presentazione di nuovi prodotti, destinati ad animare il mercato. A Düsseldorf, dunque, non mancano certo le novità, e il Made in Italy recita come sempre un ruolo di primissimo piano, con 110 aziende presenti e numerose novità di prodotto firmate da brand di grande prestigio come Azimut-Benetti, Ferretti Group, Sanlorenzo, tanto per citare i maggiori esponenti di un comparto in crescita costante, che ha registrato nel 2022 record storici, soprattutto nelle esportazioni, e che può vantare il 50% del mercato mondiale dei superyacht.

Un successo clamoroso, che Confindustria Nautica intende sostenere e alimentare con piani mirati, come l’allestimento di uno stand istituzionale, iniziative per lo sviluppo dell’attività di promozione all’estero e il sostegno all’internazionalizzazione delle nostre imprese.

“Dopo due anni di stop per la pandemia – ha dichiarato il presidente Cecchi alla vigilia dell’apertura del Boot – la nostra associazione è tornata ad essere il punto di riferimento dell’eccellenza del Made in Italy nautico al salone tedesco. In questi anni complessi abbiamo consolidato e rafforzato il nostro ruolo di rappresentanza e di promozione, in Italia e all’estero, di tutta la filiera della nautica da diporto italiana”.

Al centro delle attività promozionali e di sostegno all’intero comparto c’è anche il Salone di Genova. Nei piani di Confindustria Nautica e della controllata I Saloni nautici, responsabile dell’organizzazione, c’è un rilancio in grande stile dell’evento fieristico italiano in programma dal 21 al 29 settembre. Il nostro salone si svolgerà infatti a Genova, in un’area in continua evoluzione, sede del progetto del nuovo waterfront di Levante firmato dall’archistar Renzo Piano, che sarà completato nel 2024.

Proprio per promuovere, oltre alle aziende del Made in Italy, anche il Salone di Genova, Confindustria Nautica parteciperà, dopo Düsseldorf, ai principali eventi esteri di settore, tra i quali i boat show di Miami (15-19 febbraio), Dubai (1-5 marzo) e Palm Beach (23-26 Marzo). Dopo il salone italiano di settembre, l’associazione confindustriale sarà poi presente a Fort Lauderdale (25-29 ottobre) e al METSTRADE di Amsterdam (15–17 novembre), dove verranno avviate le attività promozionali in vista del Salone di Genova del 2024, quello della svolta definitiva, allestito in una location totalmente rinnovata e in grado di competere con le migliori del mondo.