Via libera agli ancoraggi a portata di clic. Rinnovata Navily, start-up per l’ormeggio facile

ROMA - Dove trovo posto per ormeggiare in porto o ancorare in una baia protetta? Quali sono le date libere? Quanto costa l’ormeggio? Quali servizi offre? E’ confortevole? E’ sicuro? Sono queste, in genere, le domande che si pongono i diportisti in vacanza a bordo delle proprie barche. Dal 2014 una start-up francese denominata Navily (il nome deriva da The Navigation Family) risponde a queste domande semplificando le procedure per cercare un posto barca o un ancoraggio e aiuta armatori e vacanzieri a fare la scelta migliore grazie alle testimonianze di altri navigatori.

Ora, dopo sei anni di esperienza, Navily viene aggiornata per garantire un servizio sempre migliore e aiutare tutti gli interessati a trovare facilmente un ormeggio “su misura”. Rinnovata la veste grafica e ampliata la rete di porti controllati, il sistema aiuta a trovare la sistemazione ideale senza investire troppo tempo, energie e costi: l’ideale per chi è già in navigazione e deve trovare un posto barca all’ultimo minuto, ma anche per chi ha più tempo a disposizione e vuole far tesoro dell’esperienza di altri diportisti. Basta un clic sul telefonino e il gioco è fatto.

I fondatori di Navily, tutti giovanissimi (età media 28 anni) e multilingue, consapevoli dell’importanza del confronto hanno raccolto finora oltre 30.000 commenti, spesso corredati da foto di porti e ancoraggi. La start-up, dunque, viene già usata da oltre 120.00 diportisti, che possono inviare le loro richieste senza costi aggiuntivi in più di 600 porti. La rete di marina presenti su Navily negli ultimi mesi si è sviluppata in Paesi come Croazia, Grecia, Turchia, Malta, Montenegro, Cipro, Regno Unito, Tunisia e Marocco, mentre è stato raddoppiato il numero dei partner in Italia, Francia e Spagna.

Edouard Fiess, Ceo e cofondatore di Navily assieme all’amico e velista Benjamin Rousseau, spiega così l’idea: “La scelta dell’ancoraggio è importante come quella di un hotel o un ristorante. La nostra comunità di marinai, in perenne crescita, grazie ai tanti commenti e alle funzioni della piattaforma, aiuta a liberarsi dallo stress per trovare il posto migliore, risparmiando tempo prezioso, che può essere impiegato per godersi al meglio le proprie vacanze in mare”.