Azimut protagonista annunciato del Versilia Yachting Rendez-vous. Valle: «Con Altantis 45 alla conquista del mercato italiano»

VIAREGGIO - Il gruppo Azimut-Benetti è tra i protagonisti annunciati della terza edizione del Versilia Yachting Rendez Vous in programma a Viareggio dal 9 al 12 maggio. Particolarmente importante si profila la presenza del marchio Azimut, con ben nove imbarcazioni dai 10 ai 27 metri in esposizione, tra le quali due yacht della Collezione Atlantis, ovvero gli sport-cruiser caratterizzati dalla linea open con hard-top: Atlantis 45, prima grande novità 2019 (sarà disponibile a partire da settembre) e Atlantis 51, open dalle linee sportive che stupisce per il perfetto equilibrio tra sportività e comfort.

Atlantis 45 è l’erede dell’Atlantis 43, yacht di grandissimo successo che ha superato ogni aspettativa con oltre 140 unità consegnate in quattro anni. Obiettivo del cantiere controllato dalla famiglia Vitelli è conquistare il gradimento del pubblico italiano, sull’onda del risveglio registratosi sul mercato domestico negli ultimi tempi. Lo ha detto chiaramente l’amministratore delegato di Azimut Yachts, Marco Valle, spiegando che “il nuovo Atlantis 45 è una barca perfetta per il nostro mercato, che guarda con molto interesse a prodotti di queste dimensioni, ideali per l’utilizzo nel Mediterraneo. Proprio per questo – ha aggiunto – riteniamo che il Versilia Yachting Rendez-vous rappresenti un ottimo contesto per il lancio commerciale”.

Ma vediamo, in anteprima, come è fatta questa barca su cui Azimut ripone tanta fiducia. Da un punto di vista estetico, lo yacht ripropone gli stilemi stilistici introdotti dal fratello maggiore Atlantis 51: la ruota di prua si verticalizza nella parte superiore mantenendo un parziale slancio in avanti per dare il giusto dinamismo a una barca dalla decisa vocazione sportiva. A sottolineare la sportività anche le finestrature a scafo che corrono lungo l’intera murata.

Presumibilmente l’Atlantis 45 sarà in grado di assicurare ottima visibilità alla guida grazie a montanti leggeri e all’assenza di un montante centrale (parabrezza unico). Il main-deck e il flush-deck non prevedono scalini e i prendisole di poppa e di prua sono di dimensioni estremamente generose. Il layout spazioso, dato dalla volontà progettuale di mantenere cucina e dinette una di fronte all’altra, eredita l’eccellente funzionalità dell’Atlantis 43 e presenta due cabine: l’armatoriale e una seconda a centro barca, con due letti che possono unirsi all’occorrenza per trasformarsi in matrimoniale, a cui è possibile aggiungerne anche un terzo. Due i bagni, entrambi con box doccia separata. Gli spazi sono molto ampi e accoglienti, grazie anche a una larghezza totale di 4,25 metri.

L’Atlantis 45 possiede, inoltre, un’enorme capacità storage: quasi 8.000 litri a disposizione per riporre bagagli, equipaggiamenti e provviste. “Si tratta di una barca perfetta per entrare nel mondo Azimut con un prodotto best in class” dicono in cantiere, ricordando che non manca un piccolo garage a poppa, dove è possibile sistemare un tender fino a 2,5 metri di lunghezza. Quanto alla motorizzazione, è assicurata dal sistema IPS di Volvo Penta, ma prima della presentazione a Viareggio non sono state rivelate potenza e prestazioni. E’ invece confermato che due Volvo IPS 800 da 600 hp equipaggiano il “fratello maggiore” Atlantis 51, unica barca della sua categoria a rimanere un vero open sportivo in grado di navigare a 35 nodi e di offrire al contempo tre cabine senza rinunciare alla dinette sottocoperta.

Della Collezione Flybridge, invece, gli yacht di Azimut presenti a Viareggio saranno il grande Fly 72, il 50, il 60 e il 62, tutti in grado di rappresentare al meglio eleganza, innovazione, qualità marine e comfort. Della Collezione S (la più votata alla sportività e alle prestazioni, in forza anche della tripla motorizzazione) saranno presenti l’S77, che interpreta al meglio la sintesi tra aggressività, eleganza e comfort, e l’S6, vero e proprio coupé del mare ricco di contenuti hi-tech. In questo caso, aldilà della potenza e della velocità, si fanno apprezzare gli esterni firmati da Stefano Righini e l’interior décor di Francesco Guida. Righini – come è noto – ha firmato anche il Grande 27 metri, super yacht widebody dal concept unico, che armonizza perfettamente le linee esterne con volumi interni senza confronto e arredi di qualità (in questo caso firmati da Achille Salvagni).