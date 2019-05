Baglietto al VYR 2019 con sei barche dai 13 ai 46 metri. C’è anche il “My Freedom” di Roberto Cavalli

VIAREGGIO - Se è vero che il Made in Italy dello yachting domina la scena internazionale con prodotti d’eccellenza noti al di qua e al di là dell’Oceano, è altrettanto vero che il cantiere italiano più blasonato porta il nome di Pietro Baglietto, pioniere coraggioso al quale va riconosciuto il merito di aver avviato, nel lontanissimo 1841, un’attività tuttora nota e apprezzata nel mondo. Certo, la proprietà è oggi nelle mani del Gruppo Gavio, che controlla anche i marchi Bertram e CCN, ma certi valori sono rimasti intatti: Baglietto rimane la punta di diamante di un’attività produttiva che guarda al futuro senza rinnegare una storia lunga più di 160 anni, una storia fatta di maestria artigianale e di innovazione tecnologica.

Di questa eccellenza riconosciuta nel mondo si avrà ennesima testimonianza al Versilia Yachting Rendez-vous in programma a Viareggio dal 9 al 12 maggio. Baglietto sarà infatti tra i protagonisti annunciati dell’evento versiliese, con una flotta di sei imbarcazioni, dai 13 ai 46 metri, che comprende anche i marchi Bertram e CCN.

Nello stand dello storico cantiere spezzino farà bella mostra di sé l’Only One, yacht dislocante di 46 metri in acciaio e alluminio firmato da Francesco Paszkowski Design: un capolavoro di stile e di eleganza destinato a stupire i visitatori. Ma prenota un posto tra le star del VYR 2019 anche “Pachamama”, capofila della gamma dei nuovi Fast di grandi dimensioni e grandi prestazioni (43 metri in alluminio, 33 nodi di velocità massima) a cui si aggiungono l’MV13, il noto motoscafo ispirato ai MAS, e l’FFC15, primo esemplare di pattugliatore militare realizzato dal cantiere dopo l’acquisizione della famiglia Gavio.

Il brand CCN sarà presente invece con il 27 metri “MY Freedom”, imbarcazione full custom acquistata e disegnata dallo stilista Roberto Cavalli in collaborazione con il designer Tommaso Spadolini. Bertram, infine, esporrà a Viareggio il classico 35 Moppie, modello di punta che offre ottime prestazioni proponendosi sia per la pesca sportiva sia per un uso balneare, e comunque con elementi di lusso innovativi e prestazioni sportive.