Cecchi premia i Pionieri della nautica 2019 e incontra Toninelli. «Il ministro pronto a sostenere Ucina per aggiornare il Codice»

SANTA MARGHERITA LIGURE - In occasione del Satec si è svolta a Santa Margherita Ligure, a margine dell’insediamento di Saverio Cecchi alla presidenza di Ucina, la cerimonia di consegna del premio Pionieri della Nautica. Giunto alla 30ma edizione, il premio è stato assegnato, nel corso di una cerimonia svoltasi nell’Abbazia della Cervara, a esponenti di spicco del management, della progettazione, delle maestranze e del giornalismo italiano ed estero.

Nella categoria manager due i riconoscimenti ex-aequo assegnati: uno a Giorgio Ettore Donà, di SAIM Spa (colosso internazionale della componentistica), l’altro ad Anna Ziliani Scarani, di Rio Yachts. Donà è stato premiato per “per la sua idea vincente della distribuzione organizzata sul mercato della nautica di alta gamma con offerta di servizi ingegneristici ad alto valore aggiunto per clienti e fornitori”. Anna Scarani, invece, è stata premiata per il suo ruolo di primissimo piano ricoperto per 50 anni nell’azienda fondata dal marito Luigi (scomparso nel 2011) e oggi guidata dal figlio Giorgio. Nella motivazione si legge, tra l’altro, che il cantiere Rio Yachts si è sempre distinto “per gli investimenti in tecnologia e innovazione, senza perdere di vista l’eleganza del prodotto e contribuendo a diffondere l’amore per il mare e lo stile italiano”.

Nella categoria “Maestranze” il premio è stato assegnato ad Achille Pennellatore, storico esperto di meteorologia, per 38 anni in prima linea a Portosole e tuttora in attività, sia pure da pensionato. Le sue previsioni meteomarine sono state diffuse via radio, tv, sui giornali, per importanti regate ed eventi internazionali fino al GP di Monaco del 1997, quando Pennellatore fu ringraziato pubblicamente dal vincitore Michael Schumacher per aver previsto in tempo utile la pioggia.

Nel settore “Progettisti e Designer il premio “Pioniere della nautica” è andato a Fulvio De Simoni, che nella sua lunga carriera ha disegnato imbarcazioni per i più importanti cantieri navali in Italia e nel mondo e vanta oltre 3.000 progetti di imbarcazioni al suo attivo.

Tra i giornalisti stranieri è stato premiato Torsten Moench, capo redattore di Boote e autore di diversi libri, mentre tra gli italiani il riconoscimento è andato a Fabio Pozzo, giornalista economico de La Stampa, da sempre attento ai temi legati al mare e alle barche, nonché autore di libri tra i quali “Assolvete l’Andrea Doria” e “I colori dell’oceano”.

Istituito da Ucina nel 1988, il Premio Pionieri della Nautica vanta il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico. A tal proposito, vale la pena ricordare che nelle ore successive all’insediamento di Cecchi al vertice di Ucina, il neo eletto leader degli operatori nautici ha avuto un incontro con il ministro Toninelli, per esaminare i temi da affrontare a sostegno del settore.

Nell’incontro, definito da Ucina “più che positivo”, si è parlato in particolare dell’implementazione del Registro Telematico e del necessario decreto correttivo al Codice della nautica, finalizzato a completare l’opera di semplificazione normativa ottenuta nel 2017. Tra le questioni in sospeso spicca quella della guida senza patente di natanti spinti da motori 2 tempi a iniezione diretta, che penalizza in particolare i diportisti di fuoribordo Evinrude. All’attenzione del ministro sono state portate anche questioni relative a dotazioni di sicurezza, adempimenti amministrativi, professioni legate all’attività sportiva, infrastrutture.

“Ringrazio il signor ministro per l’attenzione che mi ha voluto riservare all’indomani della mia nomina al vertice dell’associazione di categoria di Confindustria” ha dichiarato soddisfatto Cecchi, aggiungendo che “l’incontro è stato più che positivo, anzi operativo, in quanto il ministro era perfettamente informato di tutti i dossier che riguardano lo sviluppo del settore”. A Toninelli è stato anche formalizzato l’invito al Salone di Genova, che si svolgerà dal 20 al 25 settembre.