Fincantieri: consegnata la “Rotterdam” per Holland America Line, brand del gruppo Carnival

MARGHERA - È stata consegnata nello stabilimento Fincantieri di Marghera, ‘Rotterdam’, nuova nave destinata a Holland America Line, brand del gruppo Carnival Corporation & plc, primo operatore al mondo del settore crocieristico. Lo comunica, in una nota, Fincantieri. La nuova unità, gemella di ‘Koningsdam’ e di ‘Nieuw Statendam’, navi della classe “Pinnacle” consegnate rispettivamente nel 2016 e 2018 dallo stesso stabilimento, è la quattordicesima nave costruita dal cantiere di Marghera per questo brand. Ha una stazza lorda di circa 99.800 tonnellate, una lunghezza di quasi 300 metri e potrà ospitare a bordo 2.668 passeggeri in 1.340 cabine. ‘Rotterdam’ è caratterizzata da uno stile moderno e contemporaneo, in linea con la tradizionale eleganza che contraddistingue tutte le navi del brand. Il design è stato curato, come per le gemelle, da due dei maggiori e prestigiosi studi di architettura del mondo, Tihany Design e Yran & Storbraaten, che si sono ispirati all’architettura della musica per la progettazione di numerose aree pubbliche.

Il progetto della nave è orientato all’ottimizzazione dell’efficienza energetica e alla riduzione dell’impatto ambientale, rispondendo alle più stringenti e attuali normative di sicurezza. «In questo periodo, profondamente influenzato dalla pandemia e da altre difficoltà, abbiamo dimostrato le nostre capacità nell’adattare le nostre operazioni anche in condizioni avverse con scarsità di manodopera qualificata nonchè di componenti e materie prime. Possiamo affermare che la nostra attività è solida e sostenibile, due elementi essenziali per essere competitivi nell’attuale scenario economico mondiale.Quindi possiamo dire che abbiamo già posto le basi per quello che Fincantieri diventerà nei prossimi 10 anni». Lo ha detto l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono aprendo la conference call sul semestre.

«Grazie alle commesse acquisite nel settore della difesa, in cui abbiamo stabilito la nostra leadership, siamo fiduciosi che otterremo una maggiore marginalità e una forte generazione di cassa mantenendo i più alti standard di produzione sul mercato.Abbiamo poi mantenuto la nostra visione a lungo termine, ampliando le nostre competenze nei settori non marittimi e, con soddisfazione, cominciamo a vedere ottimi risultati». Ed ha concluso: «Ritengo che nei prossimi anni potremo raggiungere ottime performance economiche e finanziarie. Sono personalmente orgoglioso di vedere che i nostri sforzi hanno permesso a Fincantieri di crescere e diventare un Gruppo forte e globale».