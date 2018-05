Fincantieri Yachts protagonista al VYR di Viareggio con i concept Griffin Series

VIAREGGIO - Tra i protagonisti del Versilia Yachting Rendez-vous 2018 ha recitato un ruolo di primo piano Fincantieri Yachts, la divisione del colosso italiano delle costruzioni navali che ha presentato la nuova “Griffin Series”, una famiglia di concept di ultima generazione composta da mega yacht di lusso di 66, 77, 88 e 99 metri.

In particolare, all’interno dell’evento, è stato presentato il modello di “Griffin 66”, un mega yacht all’avanguardia, lungo 66 metri e largo 12,3 nel punto di baglio massimo, caratterizzato da un design elegante e senza tempo. Il nome è stato scelto perché nelle sue linee nette e aggraziate il progetto richiama la potente e maestosa creatura mitologica; ma in realtà ciò che si fa apprezzare, dal punto di vista estetico, è il mix ben dosato di grazia e maestosità, potenza e leggerezza, funzionalità e bellezza.

Il concept è stato sviluppato in collaborazione con due studi di design: Christopher Seymour per gli esterni e Guido de Groot per gli interni, con Carl Esch che ha supervisionato le attività dei designer. Molta cura è stata messa anche nella definizione degli interni, tesi a valorizzare un’architettura contemporanea, combinata con i migliori materiali e soluzioni d’arredo, in grado di conferire un’impronta stilistica estremamente sofisticata nella sua eleganza minimalista, ma allo stesso tempo calda e accogliente, in particolare attraverso le grandi finestre panoramiche che rivelano lo stretto contatto con il mare.

Sono sei le cabine dedicate ad armatore e ospiti, con una capacità di 12 posti, mentre si arriva a 15 per l’equipaggio. Non sono stati forniti dettagli sulla motorizzazione, ma è stato anticipato che la barca potrà raggiungere, in assetto dislocante, una velocità massima di 17 nodi. Tra i valori aggiunti l’elicottero e una straordinaria piscina, di grandi dimensioni, collocata a poppa. Ovviamente non mancherà lo spazio per toys e accessori dedicati alla vita di mare ed è previsto uno spazio fino a 8 metri di lunghezza per il tender.

Fincantieri si è ormai affermata sul mercato come top player nella progettazione e realizzazione di yacht full custom da oltre 100 metri. Dal 2005, quando la società è entrata nel business aprendo la sede a Muggiano (La Spezia), ha consegnato il 134 metri “Serene” (2011) e il 140 metri “Ocean Victory” (2014), che costituiscono la prova evidente che la massima qualità rappresenta un obiettivo primario e un valore fondamentale del prodotto, indipendentemente dalle dimensioni delle navi.