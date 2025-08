Four Winns pronto a lanciare TH33 e TH38, dall’America catamarani compatti che esaltano spazio e comfort

In vista dell’edizione 2025 dello Yachting Festival di Cannes (9-14 settembre) si annunciano novità interessanti in arrivo anche dall’America. Lungo le banchine di Port Canto, infatti, saranno esposti in anteprima mondiale anche i nuovissimi catamarani a motore di Four Winns, il TH33 e il TH38, natanti che stabiliranno nuovi standard per le imbarcazioni a doppia carena (TH sta appunto per Twin Hull, doppia carena). Eredi della linea lanciata nel 2023, i due nuovi catamarani americani rappresentano una tipologia di barche che piace al di qua e al di là dell’oceano. E infatti, dopo la presentazione a Cannes, è prevista la presentazione anche al Miami International Boat Show, dall’11 al 15 febbraio 2026.

I due nuovi modelli non rinnegano lo stile dell’apripista TH36 (barca di grande successo), declinandolo però su dimensioni diverse, un po’ ridotte per il TH33 (10,03 x 3,83 metri) e un po’ più grandi per il TH38 (11,82 x 4,47). In entrambi i casi si riconoscono subito gli stilemi del marchio, sviluppati su linee slanciate, configurazione bowrider, ampio pozzetto e parabrezza a tutto baglio (con soluzione alternativa, proposta come optional, sul modello più grande).

Interessante notare che in entrambi i casi si fa apprezzare la cura messa nei dettagli: dalla pelle color cognac cucita a mano per certi rivestimenti alle soluzioni di stivaggio con chiusura ammortizzata, ogni finitura è realizzata con cura artigianale per migliorare l’esperienza a bordo e offrire una sensazione di raffinatezza e qualità in ogni dettaglio.

Sul Four Winns TH33 il layout di coperta è dettato dal corridoio centrale, che razionalizza lo spazio a bordo e porta dalla dinette di prua (trasformabile in prendisole) alla piattaforma di poppa, che si estende fra i due motori fuoribordo (di massimo 300 cv l’uno). Lo specchio di poppa è delineato da un grande divano a L, elemento principale del pozzetto, raccordato al mobile cucina. Sotto all’hard-top (optional) 4 comode sedute, in due coppie.

Il cantiere assicura che lo spazio sfruttabile grazie alla configurazione da catamarano eguaglia quello di un tradizionale monoscafo da 40 piedi (12/13 metri). Con un baglio di quasi 4 metri, infatti, la superficie utile sfiora i 40 metri quadrati, per rilassarsi, divertirsi e godersi l’intera giornata a bordo.

Secondo le anticipazioni del costruttore “una simile larghezza offre maggiore stabilità alla fonda, riducendo significativamente il rollio”. Inoltre viene fatto osservare che “una maggiore stabilità massimizza l’efficienza, dato che la navigazione con due scafi più sottili richiede meno resistenza, quindi meno potenza e, soprattutto, meno consumi a parità di velocità”.

Nonostante la configurazione bowrider e la vocazione da “party boat” tipicamente americana, nello scafo di sinistra del TH33 è ricavato un grande vano per riporre oggetti o accessori acquatici. Questo volume può anche essere configurato dall’armatore, tramite un pacchetto opzionale, e trasformato in una piccola cabina sottocoperta. Di base, comunque, la barca offre 4 posti letto.

Il più grande TH38 unisce all’eleganza di un raffinato cruiser e alle tradizionali capacità di un catamarano anche un maggiore comfort, legato allo spazio e ad alcuni dettagli non trascurabili. Grazie alla maggiore larghezza e agli oltre 15 metri quadri di coperta, il “fratello maggiore” del TH33 può accogliere fino a 15 persone a bordo, garantendo il massimo comfort per il relax, l’intrattenimento e la navigazione in totale libertà.

Inoltre il TH38 offre, come detto, la possibilità di scegliere tra due opzioni di parabrezza nella postazione di guida: uno a tutta altezza per una protezione massima e un comfort ottimale in ogni stagione, e un altro più basso e profilato, che favorisce la circolazione dell’aria e regala una vera sensazione di libertà all’aria aperta. In tal modo – affermano in casa Four Winns - il TH38 consente di godere di una navigazione confortevole tutto l’anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

ll sistema di guida con joystick, i doppi schermi digitali e il design ergonomico della console offrono inoltre un controllo intuitivo, facilitando le manovre anche negli spazi più ristretti. Nella parte anteriore, i sedili del cockpit rivolti verso la navigazione, elegantemente cuciti a mano, assicurano al comandante e al copilota uno spazio ampio e confortevole per pilotare, godendo al tempo stesso di momenti di convivialità. Quanto alla motorizzazione, in questo caso si può optare anche per una coppia di fuoribordo più potenti, fino a 800 cv complessivi.

A bordo del Four Winns TH38 è possibile imbarcare anche 15 persone e assicurare fino a 6 posti letto. Il prezzo del modello più grande è stato già fissato in 470.000 euro più IVA. Qualcosa in meno (295.000 euro più IVA) costerà il TH33.