In arrivo dalla Turchia il Numarine XP 37, yacht explorer con spazio, luce e autonomia da record

ISTANBUL - La gamma XP di Numarine si arricchisce ancora: dopo il 22, il 26, il 32 e il 45, ecco il 37 (il numero indica i metri), quinto yacht explorer della serie, pronto a scendere in acqua entro l’estate e destinato a un cliente abituale del cantiere turco. Un cantiere in crescita costante, che da tempo ha fatto una scelta radicale: privilegiare la ricerca dello spazio, della luminosità degli interni (date un’occhiata alle vetrature) e delle comode navigazione dislocanti, con autonomie record. Una formula di successo, tanto che del nuovo XP 37 sono già in costruzione altre due unità, come richiesto da alcuni possessori dell’XP 32, desiderosi di guadagnare ulteriore spazio e comfort a bordo di una barca che fa della funzionalità una delle sue cifre distintive. Ha tenuto a spiegarlo chiaramente Omer Malaz, fondatore e presidente di Numarine, sottolineando che “è stata sicuramente la domanda del mercato che ci ha spinto verso l’XP 37”.

Riconoscibile al primo sguardo, esattamente come i predecessori, il nuovo yacht di distingue per le enormi superfici vetrate, ancora maggiori rispetto ai modelli precedenti. Degli esterni si è occupato il designer turco Can Yalman, mentre l’architettura navale è, come ormai tradizione del cantiere, opera di Umberto Tagliavini. Per la seconda volta, inoltre, lo studio milanese Hot Lab si è occupato degli interni.

Lo yacht ha un interno spazioso, con diverse aree sociali. Il salone e le cabine del ponte principale sono pieni di luce solare grazie alle succitate ampie finestrature. Il beach club di poppa dispone di una piattaforma da bagno e di un salone interno a livello dell’acqua. Gli ampi spazi esterni sono un altro grande vantaggio del nuovo modello: il flybridge wide body è lungo quasi 10 metri e si trasforma in uno spazio di 80 metri quadri. Sei le cabine a bordo, la suite armatoriale si trova a prua, sul ponte inferiore quattro cabine ospiti e una cabina destinata alla baby sitter.

L’efficienza è stata una delle priorità del progetto e la barca, motorizzata con due CAT-MAN D2868 L425 800 bhp@2100, è in grado di raggiungere una velocità massima di 14 nodi, con una capacità transatlantica di “navigazione illimitata” certificata dal RINA. L’autonomia dichiarata è di 6000 miglia a 8 nodi.

“Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti il ​​quinto modello della collaudata serie XP”, ha tenuto a dire il presidente Malaz. “Se la libertà e l’isolamento sono stati spesso desiderabili – ha aggiunto il numero uno del cantiere - i nostri tempi attuali li hanno resi una necessità. Lasciare gli ormeggi, prendere il mare e accogliere l’abbraccio degli elementi oggi significa entrare in un mondo magico senza divieti o confini”.