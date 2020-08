Land Rover per i ragazzi: in Sardegna un anticipo della Barcolana Young

Gli inglesi hanno una sola parola e un senso dell’onore radicato nel proprio DNA. Una volta di più lo dimostra Land Rover, sponsor storico della Barcolana di Trieste, una delle più celebri regate al mondo, sposando la causa dei giovani e presidiando ancor più da vicino il mondo della vela con la “Road to Barcolana Young”: una manifestazione volta a sostenere i giovani talenti della Classe Optimist della Sardegna, pronti a sfidarsi a Porto Rotondo dal 13 al 19 settembre.

Questo evento anticiperà “Barcolana Young”, la competizione dedicata alla fascia di età 6-14 anni, che tradizionalmente apre il calendario di Barcolana, quest’anno in programma domenica 11 ottobre a Trieste. Dopo aver sostenuto per sei anni consecutivi la Barcolana classica, infatti, la più grande al mondo per numero di partecipanti, Land Rover sceglie “Road to Barcolana Young” per sottolineare una volta ancora il proprio spirito “Above & Beyond”, nello spronare le giovani promesse della vela a superare i propri limiti.

Ma il fulcro dell’evento parte dalla Sardegna, nello specifico lo Yacht Club di porto Rotondo, entusiasta promotore di eventi sportivi, in pefetta sintonia con il marchio inglese. “E’ un progetto molto in linea con l’approccio di Jaguar Land Rover, da sempre particolarmente attenta a supportare occasioni di valorizzazione dei giovani, del loro potenziale professionale e umano, contribuendo a fornire opportunità di crescita e formazione” ha commentato Daniele Maver, presidente di Jaguar Land Rover Italia. Ambassador della Barcolana Junior saranno due atleti di grande fama: Vittorio Bissaro e Roberto Ricci. Il velista e atleta della squadra olimpica italiana e il campione di Wind Surf, infatti, già condividono con il marchio automotive la stessa filosofia, basata sullo spirito d’avventura e il desiderio di spingersi oltre qualsiasi ostacolo.

Per Jaguar Land Rover, del resto, questo evento si inserisce nella serie di interventi sul territorio nazionale, volte a promuovere una stagione estiva “Made In Italy”. In particolare, anche quest’anno il brand automobilistico britannico si affianca allo Yacht Club di Porto Rotondo, la Marina ed il Consorzio, presidiando, attraverso un’importante personalizzazione e l’esposizione di Land Rover Nuova Defender e Jaguar F-Pace SVR, una località affine per valori e identità.