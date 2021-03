Maserati da record. Non un’auto ma una barca: il trimarano Multi 70 di Soldini sulla rotta Monaco-Porto Cervo

MODENA - Materiali speciali, equilibrio delle forme, eleganza, aggressività, hi-tech, prestazioni eccezionali. Sono le caratteristiche della nuova Maserati MC20, supercar destinata a rilanciare l’immagine del Tridente nel mondo, contribuendo, in un futuro non troppo lontano, anche all’approdo nella nuova dimensione della motorizzazione full electric. Un percorso ormai segnato che già da tempo è stato tracciato anche con il contributo di un’operazione sportiva e d’immagine che vede protagonista un partner speciale, ovvero una straordinaria barca a vela: è il trimarano Maserati Multi 70 affidato a Giovanni Soldini e al suo equipaggio, che continua a girare il mondo con le insegne della MC20 e del mitico Tridente ben visibili sulle vele (in carbonio) alla ricerca di record che testimonino i valori del Made in Modena.

L’ultimo record stabilito da Maserati Multi 70 (per ora ufficioso, in attesa di ratifica da parte del World Sailing Speed Racing Council) è quello riservato ai multiscafi sulla rotta Monaco-Porto Cervo, 195 miglia affrontate tutte d’un fiato, con partenza nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 marzo all’una, 18 minuti e 53 secondi, e arrivo alle 9:09’38” del mattino. 7 ore 50 minuti e 44 secondi il tempo stabilito: appena 2 minuti e 47 secondi meglio del tempo fissato nel 2016 dal MOD70 Phaedo3, con lo skipper inglese Brian Thompson, che fermò i cronometri sul tempo di 7 ore, 53 minuti e 31 secondi, navigando alla velocità media di 24,71 nodi.

Tagliata la linea di partenza a Monaco, il trimarano italiano ha subito preso velocità verso la Corsica. Soldini racconta: «Siamo andati spediti con 25/30 nodi di vento da Nord-Est, raggiungendo picchi di velocità di 38 nodi, poi abbiamo incontrato un buco di vento prima delle Bocche di Bonifacio in cui siamo rimasti per un paio d’ore. Fortunatamente arrivati allo stretto abbiamo ripreso a correre. È stato davvero pazzesco, abbiamo tagliato la linea d’arrivo a 35 nodi! Sapevamo che era una finestra rischiosa per questo buco di vento ma abbiamo voluto tentare lo stesso, abbiamo spinto al massimo e ce l’abbiamo fatta: siamo tutti sfiniti ma super contenti”.

A bordo di Maserati Multi 70, con Giovanni Soldini, anche Vittorio Bissaro, velista olimpionico italiano e campione mondiale di Nacra17, che ha già partecipato in passato a numerose sfide a bordo del trimarano con le insegne del Tridente. Con loro Guido Broggi, Carlos Hernandez Robayna, Oliver Herrera Perez e Matteo Soldini: un equipaggio fatto di velisti collaudati e affidabili.

Soldini e i suoi uomini avevano tentato di battere il record già nel precedente weekend, nella notte tra il 13 e il 14 marzo, ma avevano dovuto desistere a causa delle proibitive condizioni meteo e di un’avaria al sistema di fusibili del timone. Nei prossimi giorni, il team italiano partirà alla volta dell’Inghilterra, alla ricerca di nuovi record.