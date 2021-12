Msc Crociere, due navi “green” in arrivo dai cantieri francesi: World Europa ed Euribia

SAINT-NAZAIRE - Ha toccato per la prima volta il mare Msc World Europa, la nave dallo stile completamente nuovo in costruzione presso i Cantieri dell’Atlantico in Francia. Un progetto avveniristico che mette un punto fermo anche nel cammino Green della compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte. Msc World Europa, infatti, è la prima mega nave del gruppo che sarà spinta da motori che utilizzeranno come combustibile il gas naturale liquefatto.

Word Europa, dunque, apre il filone di una nuova generazione di navi che saranno ambientalmente ancora più avanzate, anche in forza dei sempre più sofisticati sistemi di riduzione delle emissioni, di riciclo dei rifiuti e di trattamento delle acque reflue installati a bordo.

Contemporaneamente al galleggiamento di Msc World Europa, nello stesso cantiere di Saint-Nazaire si è svolta la cerimonia della moneta per Msc Euribia, la gemella di Msc World Europa e anche questa sarà alimentata a gas naturale liquefatto. Queste due nuove ammiraglie entrare a in flotta rispettivamente nel 2022 e nel 2023 spingendo definitivamente Msc Crociere sul secondo scalino mondiale delle compagnie da crociera.

Entrambe queste navi rientrano nell’ambito di un piano di investimenti da 3 miliardi di euro che prevede la costruzione di tre unità con propulsione a Gnl. La costruzione della terza nave, la Msc World Europa II, inizierà nel 2023 per concludersi nel 2025. Msc World Europa II sarà così la sesta nave varata dalla Compagnia nel quinquennio 2021-2025, senza contare le quattro unità del nuovo brand di lusso, Explora Journeys, che si prevede prenderanno il mare tra il 2023 e il 2026.

Le tre navi alimentate a Gnl svolgono un ruolo decisivo nell’ambito dell’ambizioso progetto di Msc Crociere di conseguire l’azzeramento di emissioni nette di gas serra entro il 2050. Il Gnl è infatti, al momento, il combustibile marino più pulito disponibile su larga scala sul mercato perché abbatte quasi integralmente le emissioni di ossido di zolfo (-99%), di particolato (-98%) e di ossido di azoto (-85%), permettendo di ridurre inoltre fino al 25% le emissioni di Co2 rispetto ai carburanti tradizionali. Grazie alla futura disponibilità di forme di Gnl bio e sintetiche, questa tipologia di combustibile permetterà infine la graduale transizione verso un’attività crocieristica definitivamente carbon free.

«La giornata di oggi - ha detto Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere - rappresenta un’ulteriore e fondamentale tappa del nostro percorso finalizzato a conseguire, entro il 2050, l’azzeramento delle emissioni nette delle nostre attività marittime. La costruzione di queste navi, che richiede miliardi di euro di investimenti, rende quindi sempre più concreta la nostra visione di un’industria crocieristica a emissioni zero. Il gas naturale liquefatto, che rappresenta il carburante più pulito attualmente disponibile su larga scala sul mercato, è all’avanguardia della cruciale transizione ecologica che ci troviamo ad affrontare».

All’allagamento del bacino ha partecipato anche Laurent Castaing, presidente dei Cantieri dell’Atlantico. “Oggi - ha detto - celebriamo un evento molto speciale. Non solo perché queste navi sono la quindicesima e la sedicesima che costruiamo per Msc Crociere, dimostrando così l’eccellente collaborazione in essere tra i due gruppi a partire dagli anni ’90. E neppure soltanto perché queste unità sono tra le più grandi e più belle dell’intero panorama crocieristico mondiale. Ma soprattutto perché esse rappresentano un enorme passo in avanti verso le navi da crociera del futuro, avendo la migliore impronta ecologica disponibile oggi sul mercato a livello di emissioni per passeggero e per giorno di navigazione”.

Di corsa, dunque, verso l’azzeramento delle emissioni. E non a caso, dunque, Msc Crociere e Cantieri dell'Atlantico hanno reso noto che a bordo di Msc World Europa verrà installato un impianto sperimentale di celle a combustibile conosciuto come Blue Horizon. Questa tecnologia innovativa utilizzerà il Gnl per convertire il combustibile in elettricità con un’efficienza tra le più elevate ad oggi disponibili, producendo così energia elettrica e calore a bordo. È la prima volta che una cella a combustibile alimentata a Gnl viene utilizzata a bordo di una nave da crociera.

Per quanto riguarda la cerimonia che prevede la saldatura di alcune monete sulla chiglia della nuova nave c’è da dire che le due madrine prescelte per Msc Euribia sono state Anne Claire Juventin, responsabile del controllo qualità del Cantiere de l'Atlantico, e Valentina Mancini, brand manager di Msc Crociere.