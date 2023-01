Sacs-Tecnorib, ecco il nuovo entry-level Pirelli P30: gommone di 9 metri disponibile solo con motori fuoribordo

RESCALDINA - Finora sono stati mostrati soltanto disegni e modellino in scala, ma i primi esemplari sono già in acqua e molto presto (21 gennaio) sarà finalmente possibile vedere il Pirelli 30, nuovo entry level della gamma firmata dal colosso della gomma in forza dell’accordo con Sacs-Tecnorib e della collaborazione con gli svedesi di Mannerfelt Design Team, che si sono occupati della progettazione della carena, così come già avvenuto in passato per l’ammiraglia P50 e per i P45 e P35.

Il nuovo gommone sarà presentato sotto le luci del Boot di Düsseldorf, dove verranno finalmente tolti i veli al primo battello della famiglia Pirelli-Sacs-Tecnorib motorizzabile esclusivamente con propulsori fuoribordo: due da 200, da 250 o da 300 hp. L’opzione entrobordo (disponibile sugli altri modelli più grandi) è stata esclusa per sottolineare la sportività del modello, destinato a diportisti che mirano ad un walkaround non troppo grande (9 metri), d’impostazione sportiva, sufficientemente comodo per un utilizzo giornaliero dell’imbarcazione.

“E’ la prima volta – ha dichiarato l’amministratore delegato del cantiere, Gianni De Bonis – che facciamo una barca che non sia disponibile anche in versione entrobordo, e lo abbiamo fatto proprio per sottolinearne la sportività”.

Sotto la consolle centrale non manca una piccola zona al coperto, utile per ospitare una toilette e consentire di cambiarsi. A poppa ci sono due panche contrapposte con un tavolo al centro abbattibile, che può diventare un grande prendisole. Un altro spazio dedicato all’abbronzatura è anche a prua, con un sunbed molto mediterraneo.

Per il momento non sono state fornite anticipazioni sul prezzo, ma è trapelato che tra le dotazioni di serie ci saranno il verricello elettrico, un frigo, una tenda e la doccia.