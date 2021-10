Explora Journeys, sono ville sugli oceani le nuove navi di Msc. Viaggiare in crociera con le emozioni dello mega yacht privato

CASTELLAMMARE - Navi piccole con pescaggi ridotti. Il lusso è anche questo, viaggiare in crociera vivendo le emozioni dello mega yacht privato. La scelta di Msc Crociera di irrompere nel segmento super lusso con quattro navi in quattro anni (dal 2023 al 2026) parte proprio da queste considerazioni: regalare emozioni indimenticabili con il marchio Explora Journeys.

E il taglio della prima lamiera della seconda di queste quattro navi, la Explorer II, è servito anche per ribadire che non saranno navi tutte dedicate allo stile yacht club, ma bisogna immaginare qualcosa di più alto, qualcosa di ancora più esclusivo. E qui entrano in gioco le dimensioni: una stazza di sole 64mila tonnellate e, soprattutto, il ridotto pescaggio consentiranno a queste ville galleggianti di raggiungere località e porti esclusivi, lontani dalle tradizionali rotte delle grandi navi.

Ed è proprio dalla straordinaria esperienza degli yacht club, aree riservate sulle grandi ammiraglie, che si è concretizzata l’idea di un marchio specialistico per il lusso che ha subito richiesto di affidare a Fincantieri la costruzione delle prime quattro navi (più due opzionate) che navigheranno per il nuovo marchio.

A bordo ogni nave avrà 461 suite, tutte caratterizzate da un design altamente innovativo, anche sotto il profilo del comfort e del relax dei passeggeri. I servizi saranno impeccabili: basta pensare che il rapporto tra equipaggio/ospite sarà di 1,25 mentre normalmente è di 3,25. Ogni passeggero, insomma, avrà una persona che collabora al suo benessere.

Al primo taglio di lamiera della Explorer II nello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia, sono stati ridefiniti dal presidente esecutivo di Msc Crociere, Pierfrancesco Vago, le caratteristiche delle nuove costruzioni. Si tratta di navi con una grande attenzione all’ambiente che sono state progettate in collaborazione con i più importanti designer di superyacht e ospitalità di lusso a livello mondiale. Non a caso, quindi, le 461 suite saranno tutte residenze fronte oceano per godere di viste sorprendenti sul mare e sui porti grazie a grandi vetrate e alle terrazze private. Le suite partiranno da 35 metri quadrati, tra le più spaziose del settore. I quattordici ponti forniranno ampi spazi pubblici interni, favorendo al massimo l’intimità degli ospiti. I ponti esterni saranno di oltre 2.500 metri quadrati di vista sul mare e 3 piscine esterne. Una quarta piscina, dotata di un tetto in vetro retraibile, permetterà di nuotare e rilassarsi a bordo piscina con qualsiasi condizione atmosferica.

E l’accoglienza del mercato? Sentite Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys. “Siamo rimasti davvero impressionati - ha detto - dall'enorme entusiasmo e dal grande supporto da parte della comunità degli agenti di viaggio, che hanno riposto la loro fiducia in Explora Journeys sin dal giorno del lancio del brand a giugno e per il grande interesse che hanno dimostrato nei confronti del nostro esclusivo servizio ‘Su appuntamento’ e delle innovative condizioni commerciali. Explora Journeys ha anche ottenuto lo status di ‘preferenziale’ presso una serie di importanti network di agenzie di viaggi, un onore che normalmente non viene conferito a un marchio prima della sua entrata in servizio. Questo dimostra un riconoscimento senza precedenti da parte dell'industria dei viaggi di lusso e alimenta ulteriormente il nostro impegno”.