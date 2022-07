Msc World Europa nave dei record. Ecco i suoi numeri: 22 ponti, 6.762 ospiti, 2.626 cabine, spa di 1.286 metri quadrati e 7 piscine

SAINT NAZAIRE Maestosa. A vederla così, in bacino, Msc World Europa mostra tutta la sua grandezza. Le 205,700 tonnellate di stazza si vedono tutte, e la prua chiusa accosta la linea moderna a quella di un dirigibile. È iniziata la fase finale del processo di costruzione di Msc World Europa che, quando entrerà in servizio nel novembre 2022, diventerà la nave più ecologica ed efficiente della flotta di Msc Crociere. Alimentata a gas naturale liquefatto ha, tra le principali novità introdotte a bordo, le celle a combustibile a ossidi solidi, un sistema di riduzione catalitica selettiva e una maggiore capacità di alimentazione da terra a nave. Dal momento del varo, la nuova ammiraglia della flotta dell’armatore Gianluigi Aponte, sarà la più grande nave da crociera al mondo alimentata a gnl. E non basta. Sarà anche la nave con il più basso indice di inquinamento per passeggero trasportato esistente al mondo.

Ma andiamo con ordine. Il team tecnico di Msc Crociere coordinato da Emilio La Scala insieme al team tecnico dei Cantieri dell’Atlantico e a Bloom Energy ha introdotto su Msc World Europa la nuovissima tecnologia delle celle a combustibile a ossidi solidi (Sofc) alimentate a gas naturale liquefatto. La nave sarà dotata anche di un dimostratore Sofc da 150 Kw che genererà energia ausiliaria per ottenere guadagni di efficienza e significative riduzioni delle emissioni di Co2 rispetto ai tradizionali motori a combustione interna. Insomma Msc World Europa sarà anche un vero banco di prova per accelerare lo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile per le moderne navi da crociera e offrirà il potenziale per realizzare soluzioni a propulsione ibrida in futuro.

E tutto questo a conferma del fatto che Msc Crociere è impegnata per un futuro a impatto zero: “Per questo la compagnia - ha detto il direttore Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa - sta investendo molto nello sviluppo di carburanti e soluzioni a basse emissioni di carbonio che possano accelerare il processo di decarbonizzazione del settore marittimo. Msc World Europa sarà la nave più efficiente e aiuterà a testare e perfezionare le tecnologie ambientali per il futuro dell’intera flotta. Nell’ambito di questo progetto sta portando avanti partnership con fornitori di tecnologia, aziende energetiche, università ed enti normativi. L’obiettivo è quello di garantire un futuro a emissioni zero entro il 2050 così come impone l’Imo”.

Bisogna anche dire che rispetto ai carburanti marini standard, il gnl elimina quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, compresi gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto e le particelle fini, garantendo la riduzione delle emissioni di Co2 fino al 25%.

E non basta. “Msc World Europa - spiegano i tecnici della compagnia - sarà dotata di un sistema di riduzione catalitica selettiva (Scr) che riduce le emissioni di NOx del 90% quando il gnl non è disponibile e la nave è alimentata a gasolio marino. Poiché anche nel momento in cui sarà alimentata a gnl si potrà garantire una simile riduzione delle emissioni, Msc World Europa sarà sempre conforme agli standard NOx Tier III dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). Inoltre, la connettività elettrica da terra a nave consentirà a Msc World Europa di ridurre al minimo l'utilizzo dei motori nei porti in cui sono disponibili le infrastrutture necessarie”.

Msc World Europa avrà anche un'ampia gamma di apparecchiature per ottimizzare l'uso dell'energia in tutta la nave. Tra queste, sistemi di ventilazione intelligenti e sistemi avanzati di condizionamento dell'aria, con circuiti automatizzati di recupero dell'energia, che consentiranno un'efficace distribuzione dell’aria calda e di quella fredda in tutti gli ambienti. La nave utilizza un'illuminazione a Led controllata da sistemi di gestione intelligenti per migliorare ulteriormente il profilo di risparmio energetico.

Msc World Europa è un vero e proprio transatlantico e quindi i tecnici hanno puntato molto sulla silenziosità. Non a caso per ridurre al minimo le vibrazioni di bordo La nuova ammiraglia monta eliche su linee d’assi. Niente Azipod, dunque, e per facilitare le manovre dispone di tre thruster a prua e quattro a poppa.

Vita più tranquilla anche per i pesci. Lo scafo e la sala macchine di Msc World Europa sono stati progettati per minimizzare l'impatto acustico sottomarino, riducendo il potenziale effetto sui mammiferi marini nelle acque circostanti.

Msc Crociere ha confermato tre ordini per navi alimentate a gnl, che verranno consegnate tra il 2022 e il 2025, e rappresentano un investimento complessivo di oltre 3 miliardi di euro. Msc World Europa sarà infatti seguita da Msc Euribia, anch'essa attualmente in costruzione a Saint Nazaire e destinata a entrare in servizio nel 2023. La costruzione della terza nave inizierà all'inizio del 2023.

Ma vediamo i numeri di questa nuova ammiraglia: 22 ponti, 40mila metri quadrati di spazi pubblici, 6.762 ospiti. E ancora. 2.626 cabine con ben 19 varianti senza contare le 152 suite dello Yacht Club. E poi la ristorazione: quattro ristoranti principali, sei tematici, tre buffet tra cui la braisserie buffet, venti bar e lounge. Sette aree dedicate ai bambini, (1034 metri quadrati) sette stazioni dedicate alla realtà virtuale.

E per chi ama il relax l’area spa è di 1.286 metri quadrati e la palestra di 748 metri quadrati. Per il tempo libero ci sono 7 piscine, 13 vasche idromassaggio, un acquascivolo con realtà virtuale oltre all’acquaPark con acquascivoli interattivi. Per l’intrattenimento, il World Theatre con 1.153 posti, tv studio, sala proiezioni di 208 metri quadrati. E per lo shopping, 364 metri quadrati e tanto altro ancora.

La consegna della Msc World Europa è prevista, dome dicevamo, a novembre. Subito dopo il nuovo transatlantico partirà per il Qatar: dove sara nave-albergo per i mondiali di calcio.