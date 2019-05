Versilia Yachting Rendez Vous, tutto pronto a Viareggio per la 3^ edizione dal 9 al 12 maggio

VIAREGGIO - Organizzare un salone nautico come il Versilia Yachting Rendez Vous dedicato ai prodotti d’alta gamma e non poter contare su un colosso del calibro di Ferretti Group, titolare di otto marchi che hanno fatto la storia della nautica di lusso (Ferretti Yacht, Riva, Pershing, Itama, Mochi, CRN, Custom Line, Wally) non dev’essere stato facile per gli organizzatori di Fiera Milano e per i promotori/partner di Nautica Italiana. I quali hanno creato questo evento tre anni fa con l’obiettivo di valorizzare la produzione di yacht, super yacht e mega yacht, ritenendo il Salone di Genova (organizzato da Ucina) non adeguato a rappresentare la parte premium del comparto e non sufficientemente aperto all’internazionalizzazione.

Con determinazione, coraggio e grande sostegno da parte del territorio (Regione Toscana, Comuni versiliesi, Distretto della Nautica e della Portualità locale) si è riusciti comunque a varare la terza edizione del VYR, presentato in pompa magna alla presenza di un viareggino doc come Marcello Lippi. L’evento è in programma dal 9 al 12 maggio, con la partecipazione di marchi rimasti fedeli al progetto originario e di new entry interessanti. Merito del “Made in Versilia”, che rappresenta buona parte del Made in Italy, come gli stessi organizzatori hanno tenuto a ricordare, sottolineando che “la qualità dell’offerta espositiva è arricchita dai numerosi espositori provenienti dalla Toscana”. Vale la pena rammentare, in proposito, che il Distretto Nautico locale fa registrare un valore della produzione di 2 miliardi di euro, pari al 50% del dato nazionale, con il 30% degli yacht sopra i 30 metri prodotti al mondo e una clientela rappresentata per il 95% da stranieri (nel comparto superyacht).

Tra le eccellenze annunciate al VYR 2019 ci sono dunque i cantieri storici di Viareggio come il Gruppo Azimut-Benetti, Codecasa, Cerri, Gp Yachts, Overmarine, Perini Navi, Wooden Boats. Tra gli accessoristi spiccano nomi di prestigio come Bcm Illimunazione, Bertazzoni Servizi, K-Array, Palagi Marine Lights, Team Italia e Tecnoseal Foundry, tutte aziende toscane leader nei rispettivi settori di riferimento. Insomma, un parterre di qualità che farà bella mostra di sé in uno specchio d’acqua di quasi 50 mila metri quadrati (e negli spazi a terra appositamente allestiti) occupando le aree lasciate vuote dai grandi assenti.

Ma non saranno in mostra soltanto giganti del mare e del lusso: a Viareggio viene confermata infatti anche la sezione Tender & Toys, con l’integrazione delle nuove aree Luxury Tenders & Ribs. Tra le novità anche la Banchina dell’Innovazione, una nuova area che sorgerà nella darsena Europa dove sarà possibile ammirare imbarcazioni dall’alto tasso tecnologico come il prototipo del drone marino Sand, oppure esempi virtuosi in campo di sostenibilità applicati alla nautica.

Numerose le iniziative collaterali dedicate al glamour e alla mondanità, con feste, cene e spettacoli dedicati agli espositori e ai loro ospiti. Giovedì 9 maggio è in programma la VYR Night, party esclusivo riservato agli espositori nella splendida cornice di Pietrasanta, dove verrà allestita anche la VYR Yacht & Art. Venerdì spazio invece all’happy hour targato VYR lungo via Coppino, mentre sabato sarà il momento della Notte Blu, una serata speciale che coinvolgerà le boutique della passeggiata di Viareggio per poi concludersi con uno spettacolo pirotecnico al largo delle darsene. Per i Vip provenienti da più lontano sarà disponibile anche un servizio di trasporto in elicottero.

Per gli addetti ai lavori sono previsti incontri dedicati ai temi di attualità legati al comparto nautico, in testa gli Stati Generali dell’industria nautica, con approfondimenti su mercato, leasing, Brexit e nuovo Codice. Si profila interessante anche la tavola rotonda moderata da Nicola Porro e intitolata “Comunicare l’Eccellenza Italiana tra Artigianalità e Innovazione”: in programma una relazione di Deloitte e interventi di varie figure di spicco del Made in Italy come Renzo Cotarella (Ceo di Marchesi Antinori), Brunello Cucinelli, Stefano Domenicali, Elisabetta Franchi, oltre alle relazioni di manager del settore nautico come Massimo Perotti (Sanlorenzo) e Lamberto Tacoli (presidente di Perini Navi e di Nautica Italiana).

Il VYR sarà aperto al pubblico dal giovedì a sabato dalle 10.30 alle 19.30; la domenica dalle 10.30 alle 18.00. Il costo del biglietto ai botteghini è di 20 euro.