Yamaha moto d’acqua: pronta la gamma WaveRunner 2024. Look rivisitato, motori più potenti, dotazioni hi-tech

GERNO DI LESMO - Quando si parla di piccola nautica il pensiero corre ai gommoni, ai gozzi e ai fuoribordo di misura compatta, non superiore ai 10 metri. Ma da tempo, in questo comparto, ricoprono un ruolo importante anche le moto d’acqua, sempre più diffuse tra i noleggiatori, oltre che tra i proprietari di imbarcazioni di dimensioni maggiori, che le usano come tender o “giocattoli” da tenere stivati in garage. E’ su questo scenario che s’impone da tempo (diciamo dal 1986) come protagonista assoluto il marchio Yamaha, titolare della gamma WaveRunner: una gamma ampia e articolata, adatta a vari stili e preferenze di guida.

E’ su queste solide basi che la filiazione italiana del colosso giapponese ha annunciato l’arrivo, per il 2024, di una gamma rivisitata, con 9 degli 11 modelli in produzione completamente rinnovati sia sulla base delle ultime tendenze tecnologiche (più potenza e più affidabilità), sia sul fronte delle dotazioni e del look esterno: una formula semplice e collaudata negli anni, mirata a offrire divertimento sull’acqua accessibile a tutti.

La novità principale è costituita dal nuovo motore HO, che aumenta la cilindrata da 1.812 a 1.898 cc e assicura migliori prestazioni ai modelli GP HO, FX Cruiser HO, FX HO e VX Cruiser HO. L’aggiornamento prevede anche la disponibilità di un nuovo display touchscreen Connext da 7 pollici a colori con modalità intuitive di sicurezza e controllo della trasmissione. La Casa assicura inoltre che la trasmissione migliorata consente un risparmio di carburante, una funzione di traino più efficiente, prestazioni, comfort e modalità di guida ancora più personalizzabili.

Da non trascurare, su alcuni modelli, la disponibilità del trim automatico adattivo. E non solo: il sistema RiDE di Yamaha continua a offrire esperienze di guida entusiasmanti, ed è fornito di serie in tutta la gamma, a eccezione della SuperJet. In questo modo è possibile controllare la moto d’acqua in modo intuitivo e senza alcuno sforzo. Grazie alla funzionalità di marcia avanti e retromarcia a portata di mano, si può manovrare e navigare facilmente in spazi ristretti, per facilitare l’ormeggio e la messa a terra.

“Grazie al design distintivo, alle prestazioni e alle nuove caratteristiche all’avanguardia, la gamma WaveRunner incarna lo spirito d’avventura, spingendosi oltre i limiti del possibile sull’acqua”, dice Fabrice Lacoume, direttore della divisione Marine di Yamaha Motor Europe. E aggiunge: “Siamo entusiasti di presentare la straordinaria gamma WaveRunner 2024 e di consentire ai nostri clienti di vivere nuove esperienze indimenticabili in sella alle nostre moto d’acqua”.

Inutile dire che nella gamma 2024 riveste un ruolo speciale il segmento Sport, dedicato a coloro che ricercano le prestazioni estreme, in accelerazione e velocità. Ed è in questo ambito che spicca la versione 2024 della leggendaria SuperJet, in grado di unire potenza, agilità e prestazioni esaltanti.

La JetBlaster è stata ridisegnata con un nuovo look e personalizzata con dettagli che richiamano i colori della GP SVHO. Secondo i tecnici Yamaha “è la partner perfetta per il massimo divertimento, grazie a pedane pensate per facilitare scatti e acrobazie, a un trim elettrico migliorato, alla tecnologia RiDE e al motore TR-1 a elevate prestazioni, in grado di esaltare il rapporto peso-potenza”.