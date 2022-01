Yamaha Motor Europe fornirà motori a Quarken Boats, cantiere finlandese che produce barche da 8 a 12 metri

GERNO DI LESMO - Un accordo appena siglato con Yamaha Motor Europa per la fornitura di motori fuoribordo contribuirà alla diffusione nei nostri mari delle barche prodotte dal cantiere finlandese Quarken, azienda giovane costituita da un team di ambiziosi costruttori e progettisti decisi a recitare un ruolo da protagonisti nel mondo del diporto nautico. Nei piani c’è una gamma che parte da 27 piedi e si espanderà in futuro con imbarcazioni da 33 a 40 piedi. Il cantiere sta già lavorando a pieno regime e il lancio ufficiale sul nostro mercato avrà luogo nei primi mesi dell’anno appena iniziato.

Le barche di Quarken saranno motorizzate esclusivamente con i propulsori Yamaha. Motori ben noti dalle nostre parti, grazie anche alla filiale italiana di Gerno di Lesmo, nella provincia di Monza Brianza, dalla quale transitano tutti i prodotti con il marchio del diapason, dai mini fuoribordo con potenza di appena 2,5 cavalli al rivoluzionario V8 XTO da 425. Il 2021, com’è noto, ha visto il lancio dei nuovi V6 da 300 e da 250 cv con tecnologia steer by wire integrata. E saranno proprio questi a motorizzare le imbarcazioni finlandesi per i prossimi cinque anni.

L’accordo appena siglato non va inquadrato però come un banale package. Una nota di Yamaha sottolinea infatti che nei piani c’è una profonda sinergia. Ciò avverrà grazie alla modularità della costruzione, che consentirà di personalizzare ciascuna barca di Quarken in base alle misure e alle diverse esigenze. Sarà possibile scegliere tra varie soluzioni, dalla classica monomotore fino alla tripla V6 da 300 cv o alla coppia di V8 XTO da 450 cv per le misure maggiori. Soprattutto, viene assicurato che “collaborando con Yamaha, Quarken ne sfrutterà tutti i vantaggi per offrire un’esperienza di navigazione superiore, poiché le imbarcazioni sono progettate da zero per adattarsi ai singoli motori ed esaltarne le performance”.

Potenze e prestazioni a parte, viene assicurato dal cantiere che la distribuzione dei pesi delle imbarcazioni si coniugherà perfettamente alla gamma di fuoribordo Yamaha, garantendo una navigazione il più confortevole e stabile possibile. Più in dettaglio, plancia e cruscotto sono progettati per integrare perfettamente i sistemi di accelerazione drive-by-wire, mentre gli strumenti multifunzione sono collocati nella posizione più ergonomica ed esteticamente piacevole. Anche lo scafo e lo specchio di poppa sono progettati per adattarsi al motore, con prestazioni ed economia dei consumi superiori.

I tecnici di Quarken hanno studiato approfonditamente l’ampia gamma di sistemi Yamaha tra cui HelmMaster EX e steer-by-wire, per poter progettare imbarcazioni finalizzate a ottimizzare la semplicità di manovra e l’utilizzo completo delle tecnologie più recenti. Test completi e la condivisione di competenze tra il cantiere finlandese e l’azienda nipponica dovrebbero assicurare prestazioni ottimali, grazie anche a soluzioni condivise, come la scelta delle eliche. Il tutto finalizzato all’ottimizzazione di valori come velocità, riduzione dei consumi, contenimento delle vibrazioni, comfort.

A tutto ciò si somma l’attenzione riservata al cliente, che sarà messo in condizione di scegliere tra una varietà di opzioni relative anche alla configurazione degli accessori del deck (per avere un’imbarcazione aperta da giorno o un cruiser per lunghe distanze), delle sedute, della zona dining, delle attrezzature per gli sport nautici e per la pesca. “Siamo consapevoli che ogni acquirente è diverso e proprio per questo saremo particolarmente attenti alla personalizzazione delle consegne attraverso un sistema di produzione e customizzazione modulare che porterà le nostre barche a un livello superiore” ha dichiarato Antero Sundberg, cofondatore e Ceo del cantiere scandinavo.

“Quanto alle sinergie con Yamaha – ha aggiunto Sundberg – abbiamo scelto il marchio giapponese perché abbiamo una mentalità e uno spirito simili. Entrambi manteniamo le promesse concentrandoci il più possibile sui clienti. Sappiamo che Yamaha offre la migliore rete possibile di concessionari e assistenza ovunque tu sia e questo è fondamentale per i nostri clienti, grazie alla natura avventurosa e a lungo raggio delle nostre imbarcazioni”.