Airstream, una special edition per vacanze “glamour in camping”. Versione speciale della roulotte realizzata con Pottery Barn

Dopo il lancio condiviso di una linea di arredamento e accessori per roulotte, Airstream e Pottery Barn hanno alzato la posta con un 'rimorchio da viaggio' firmato assieme e all'insegna del 'glamping'. Gli interni dell'edizione speciale sono stati progettati da Pottery Barn e sono ispirati alla Pacific Coast Highway. La roulotte si basa sul modello di 28 piedi e dispone di un letto matrimoniale o due letti singoli, con ulteriore spazio per due ricavabile dai divenenti pieghevoli. Un sistema di stoccaggio sotto il letto è incluso per massimizzare lo spazio degli armadi. La biancheria da letto è fornita da Pottery Barn, così come il resto dei tessuti interni, comprese le tende oscuranti che avvolgono la parte anteriore e posteriore delle finestre panoramiche del rimorchio.

L'arredamento interno standard Airstream è stato sostituito con pezzi realizzati appositamente, tra i quali un tavolo da pranzo in rovere e un divano componibile simile a quelli della collezione Big Sur di Pottery Barn. Airstream ha anche cambiato le applique da parete della roulotte e le porte mobili superiori, con pezzi che corrispondono al design degli interni di Pottery Barn. Sia la cucina che i rubinetti del bagno hanno una finitura nero opaco e la cucina è dotata di un lavello in acciaio inox.

Una cucina ben fornita comprende un tagliere in noce massiccio, un set di stoviglie in pietra da 16 pezzi, argenteria, un set di coltelli da chef e un comodo set per cocktail. A proposito di cocktail, i padroni di casa potranno servire gli ospiti tramite un tavolo che si attacca all'esterno del rimorchio sul davanzale della finestra della cucina. Il rimorchio Airstream Pottery Barn sarà ben individuabile anche grazie alle sue tende a strisce. Tutti i modelli sono inoltre dotati di un set di tavoli e poltrone pieghevoli per esterni e di uno zerbino in edizione speciale. Il rimorchio è già disponibile presso i concessionari Airstream con un prezzo di partenza di circa 145000 dollari.