Anfia Service compie 25 anni, formazione e consulenza al top. Oggi la grande sfida è la trasformazione della mobilità

Anfia Service, società di servizi di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), festeggia oggi, celebrandoli anche con un logo dedicato, i 25 anni di attività. Un traguardo importante, frutto di un percorso di crescita che, dal 1996 a oggi, seguendo la parabola evolutiva del comparto automotive, l’ha portata ad essere riconosciuta come agenzia formativa d’eccellenza per le imprese di questa filiera. «In questi anni, un pò come è accaduto per il prodotto auto, anche nel nostro lavoro abbiamo assistito a trasformazioni di grande portata - commenta Marco Mantoan, direttore Formazione e Consulenza Anfia Service -.

Le aziende clienti sono diventate via via sempre più esigenti, portandoci ad ampliare progressivamente il ventaglio dell’offerta sia in termini di tipologie di corsi, sia in termini di erogazione della formazione, attraverso soluzioni flessibili e customizzate, con una rapida crescita della domanda di corsi in-house - il sorpasso sui corsi interaziendali è avvenuto già una decina di anni fa. Sicuramente, sono cambiati molto anche i metodi della didattica, passando da un approccio inizialmente quasi professorale a sessioni formative molto più ricche di esercitazioni pratiche. Se tutto questo può essere assimilato all’innovazione del nostro ‘ prodottò, l’innovazione di processo, particolarmente accelerata in quest’ultimo anno a causa delle misure anti-Covid, ha avuto una notevole spinta già nell’ultimo decennio, con il proliferare della domanda di corsi in e-learning e della formazione a distanza. Infine, anche i trend dirompenti dell’elettrificazione e della digitalizzazione della mobilità che stanno trasformando la filiera automotive avranno sempre più un impatto anche sui contenuti della formazione».

Operando principalmente nei settori della formazione e della consulenza in ambito Qualità, Ambiente e Sicurezza, Risk Management, Lean Organization e Six Sigma, oltre a organizzare convegni e curare pubblicazioni tecniche e metodologiche sviluppate da specialisti di settore ed aggiornate alle normative più recenti - per diffondere e standardizzare le conoscenze in materia e relative metodologie applicative e per dotare le imprese «quality oriented» di metodologie uniformi - fin dai suoi esordi Anfia Service ha perseguito con successo lo scopo di fornire strumenti idonei e basi comuni in termini di approcci per la filiera industriale. Oggi Anfia Service può festeggiare il suo quarto di secolo con numeri importanti che le consentono di guardare alle sfide future con fiducia e ottimismo: dal 1996 al 2019 sono 23.000 i partecipanti totali ai corsi, 3.400 le aziende coinvolte e 1.800 le sessioni formative erogate; 2.150 i partecipanti ai corsi nel solo 2019 e, nel 2020, potenziando adeguatamente la modalità della formazione a distanza, 1.650.