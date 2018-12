Audi e-tron, è arrivata la rivoluzione elettrica. Tecnologia, lusso e prestazioni top anche nel deserto di Abu Dhabi

ABU DHABI - Quale migliore pista prove delle dune del deserto di Al Alwir a un centinaio di km dalla caotica Abu Dhabi. Sfreccia come un missile sul fondo battuto e non fa una grinza quando le ruote incontrano la sabbia più morbida il Suv 100% elettrico. Il tutto "avvolto" dal più completo silenzio per non disturbare cammelli e altri "abitanti" che popolano quelle latitudini. Dunque è una concretissima realtà, ideata e realizzata da Audi fin dal 2009, quando venne presentato il concept e-tron. Ora, a dieci anni di distaza, la Casa dei Quattro Anelli dimostra con la versione di produzione che il Suv a batteria e-tron non solo pronto per attaccare i mercati nell'importante nuovo segmento delle auto elettriche premium, ma si propone da subito come riferimento.



Al volante di e-Tron la prima considerazione che viene spontanea è quella relativa all'appartenenza di questo modello - rivoluzionario al 100% - al mondo Audi. Ci si sente a casa, anche se questa può essere considerata una 'macchina del tempo' proiettata verso il prossimo decennio, quando la gamma e-Tron si allargherà con altri modelli. Nonostante l'assenza del motore termico sotto al cofano, e-Tron ha quel carattere sportivo e quella eleganza generale che solo i modelli di Ingolstadt sanno garantire, e soprattutto non indulge in quelle ostentazioni - tipo lucette e fregi azzurri - che nell'immaginario di alcuni progettisti non possono mancare quando l'auto è elettrica.

Non dissimile nella forma e nelle dimensioni dal recente suv Q8, e-Tron offre lo stesso apprezzabile compromesso fra ingombri (perfetti anche per la guida urbana ) e spaziosità interna, divanetto posteriore compreso. Gli oltre 10 anni di sviluppo sono serviti non solo a passare - senza alterare il Dna d'origine - dal rifornimento al distributore al pieno di energia fatto alla colonnina elettrica (a casa servono 8 ore e mezzo, tempo che scende però a seconda del tipo di connessione e alla tensione della rete) ma a sviluppare soluzioni, come l'aerodinamica attiva per il radiatore o la gestione computerizzata della trazione integrale Quattro ottenuta con motore elettrico posteriore, che serviranno certamente a migliorare anche le prossime Audi con motore a benzina o a gasolio.





Su strada asfaltata e-Tron si guida esattamente come ci si aspetterebbe da un suv dei Quattro Anelli con queste dimensioni, con cinque comodi posti e con 408 Cv sotto al cofano. Solo che il funzionamento - assolutamente silenzioso - è progressivo e molto dinamico, come nemmeno il migliore dei propulsori termici sovralimentati saprebbe fare. La coppia di 664 Nm viene erogata istantaneamente, in soli 250 millesimi di secondo, e la sensazione di perfetto controllo della stabilità - sulle dune di Al Alwir come sui 21 tornanti della Jebel Hafeet Road, che si arrampica il quasi 12 km fino a 1.290 metri di livello - è rassicurante, senza nulla togliere alle emozioni e al piacere di guida. Ci sono 7 posizioni per la regolazione della dinamica di marcia Drive Select, e un lunghissimo elenco di sistemi di assistenza elettronica e gestione dell'assetto e della trazione integrale. E' evidente che sfruttando al massimo la potenzialità del sistema di propulsione di e-Tron (che sfrutta, va ricordato due motori elettrici alimentati da una batteria da 95 kWh) lo scatto da 0 a 100 km/h viene realizzato in soli 5,7 secondi, mentre la velocità di punta è correttamente limitata a 200 km/h.

E' evidente che un uso sportivo riduce l'autonomia elettrica ma nell'impiego normale di un elegante e comodo suv come e-Tron (soprattutto in presenza di ferrei limiti di velocità, ormai riscontrabili sulle strade di tutto il mondo) i 400 km dichiarati da Audi non sono egualmente un 'miraggio'. E l'oasi in cui sostare durante un viaggio più lungo è rappresentata da una colonnina speciale (per fortuna si stanno diffondendo) da 150 kW, con cui le 60 celle della batteria da 396 raggiungono l'80% della carica in mezz'ora. Per il nuovo Audi e-tron gli ordini sono aperti diversi mesi, partendo da 83.930 euro, ma la prevendita vera e propria inizierà da gennaio con consegne previste nel primo trimestre 2019.