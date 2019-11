Audi Service Station, il tagliando dell'auto si fa anche in aeroporto. Debutto italiano al Marconi di Bologna

BOLOGNA - Sui servizi ancor più che sul prodotto, il quale deve comunque essere inappuntabile per qualità e tecnologia, si gioca il futuro della mobilità, soprattutto nella ristretta ed esigente cerchia della clientela premium. È una strada che Audi percorre da tempo e che adesso la vede protagonista di una decisa accelerazione grazie all'accordo stipulato dalla filiale italiana con l'aeroporto Guglielmo Marconi per l'avvio dell'iniziativa Audi Service Station destinata a fare dello scalo bolognese il primo esempio in Italia, e probabilmente secondo al mondo dopo quello parigino intitolato a Charles de Gaulle, di come la casa degli anelli intenda i servizi 2.0.

In pratica, agli utenti del traffico aereo possessori di un'Audi è offerta la possibilità di parcheggiare gratuitamente nell'area riservata a chi ha prenotato il servizio, e la vettura sarà prelavata e riconsegnata al ritorno del viaggio, dopo beneficiato di tutti gli interventi prenotati (tagliando, cambio gomme, lavaggio, manutenzione, eventuali riparazioni). Durante il viaggio, il cliente può restare restare sempre in contatto tramite smartphone con il concessionario responsabile dei lavori per risolvere in tempo reale qualsiasi situazione imprevista.

L'intera operazione, compreso il pagamento, può essere effettuata autonomamente con il totem installato nell'area aeroportuale e dotato di cassette di sicurezza in cui lasciare le chiavi dell'auto, che al ritorno dal viaggio può essere ritirata in perfetto ordine e con il pieno di carburante, evitando le perdite di tempo connesse con la necessità «tradizionale» di recarsi personalmente in officina.

«Perché proprio quello del tempo – dice Fabrizio Longo, direttore del marchio nell'ambito di Volkswagen Group Italia – è destinato a diventare il risparmio vincente del prossimo futuro. Da qui nasce un progetto partito da lontano che vogliamo comunicare con la stessa dignità che attribuiamo al prodotto».

L'esperienza bolognese, infatti, non resterà isolata: entro il 2022 è prevista la realizzazione di 20 installazioni analoghe, di cui 8 in ambito aeportuale (prossima tappa, il sistema milanese con gli scali di Linate, Malpensa e Orio al Serio), gli altri opportunamente dislocati presso concessionari selzionati nel centro delle maggiori città e in importanti aree urbane.

L'Audi Service Station, disponibile senza costi aggiuntivi 7 giorni su 7 a qualsiasi ora, si inserisce alla perfezione nel mondo dell'assistenza tecnolociga creato da Audi e accessibile dopo la registrazione alla piattaforma MyAudi che rende disponibili la prenotazione online dei servizi, il «Service Request» nel quale è lauto stessa a ricordare al concessionario e al proprietario le scadenze della manutenzione, consentendo grazie all'applicazione per iPad «Mobile service reception» di ridurre del 30% i tempi di accettazione.

La digitalizzazione delle attività trova un'ulteriore dimostrazione nell'Audi Service Replay, una piattaforma web che permette di visionare in qualsiasi momento e in remoto un video descrittivo delle condizioni della propria Audi in officina, mentre l'«Audi Pit Lane» rappresenta il trionfo del concetto di «tempo risparmiato» garantendo un intervento nel tempo massimo di 90 minuti grazie al lavoro ontemporaneo di due tecnici, mentre il cliente può utilizzare per rilassarsi in un'accogliente lounge, sbrigare qualche incombenza o effettuare un test drive. Naturalmente, al volante di un'Audi.