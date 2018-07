Audi dà la scossa: via alla produzione di serie dei motori elettrici in Ungheria

GYŐR – Nato il 24 luglio. Il primo motore elettrico Audi è stato fabbricato in Ungheria, presso lo stabilimento di Győr. Con l'avvio della produzione delle unità a zero emissioni, per la casa dei Quattro Anelli si apre una nuova era, quella che conduce alla mobilità elettrica. «La realizzazione di motori elettrici è strategica nel processo di trasformazione dell’azienda», ha dichiarato Peter Kössler, responsabile della produzione nel board del costruttore.

«Siamo pionieri nella produzione di motori elettrici», ha sintetizzato Achim Heinfling, amministratore delegato di Audi Ungheria. L'inedita gamma di propulsori viene realizzata in un’area dedicata dello stabilimento magiaro. Si tratta di superficie di 8.500 ricavata secondo un sistema innovativo che ricalca quello delle piattaforme automobilistiche del gruppo: l’assemblaggio modulare. L'installazione delle nuove linee ha richiesto appena un anno.

La fabbrica ungherese ha una capacità che raggiunge attualmente i 400 motori al giorno. Ma il costruttore spiega che «verrà implementata di giorno in giorno», senza tuttavia precisare a quanto può arrivare a regime. La svolta elettrica porterà anche ad un aumento dell'occupazione: gli addetti della linea elettrica (lo stabilimento ne conta quasi 6.000) passeranno da 100 a 130 entro la fine dell’anno. La produzione verrà distribuita su tre turni. Lo scorso anno il sito ha “sfornato” una media di 9.000 unità al giorno destinati a soddisfare le necessità di 32 fabbriche del gruppo Volkswagen.

I motori di Győr andranno inizialmente a Bruxelles, dove viene assemblata la Audi e-tron, la prima vettura della casa dei Quattro Anelli sviluppata per essere completamente elettrica. Il suv a zero emissioni debutterà in anteprima mondiale a metà settembre negli Stati Uniti, a San Francisco, e non più nella capitale belga a fine agosto come sembrava. Per ciascuna e-tron sono necessarie due unità elettriche per garantire la trazione integrale quattro.