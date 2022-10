Auto Europa 2023, le magnifiche sette finaliste del premio. Alla votazione finale posso partecipare tutti: ecco come

Gli iscritti all’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive e i 130 personaggi che rappresentano la Giuria Opinion Leader (l’elenco si trova sull’Annuario Ussi) hanno selezionato le finaliste del Premio Auto Europa 2023. Il 25 ottobre sarà svelato il modello che ha conquistato il trofeo, al Museo dell’automobile di Torino, il Mauto. A stabilire il risultato contribuiranno i voti della terza staffa, la Giuria Popolare. Vuoi partecipare? Puoi farlo anche tu: basta premere il link www.premioautoeuropa.it e costruire la classifica personale spostando le icone delle sette finaliste Non è stato semplice, ma Uiga e Opinion Leader ce l’hanno fatta. Le sette automobili che danno vita al Premio Auto Europa 2023 sono Alfa Romeo Tonale, Bmw X1, Citroen C5X, DS4 E-Tense, Kia Sportage, Renault Megane E-Tech Electric e Suzuki S-Cross. È stata necessaria molta pazienza per selezionarle. Questi anni caratterizzati prima dall’epidemia Covid, poi dalla penuria dei microprocessori, ora dalla guerra in Ucraina (nazione importante fornitrice di cablaggi automobilistici preziosi, su ogni auto ce ne possono essere fino a quattro km) hanno cambiato e ritardato i calendari di lancio di parecchi modelli delle case costruttrici.

Anche la transizione ecologica verso i motori elettrici ha contribuito a rallentare l’arrivo delle novità. Alcune auto sono sì diverse, ma praticamente solo nel motore. Hanno rinunciato ai motori termici e si sono dotate di elettro-motori e pacchi batterie ma hanno mantenuto la forma, il telaio, le sospensioni, i freni e altri componenti meccanici della vettura originaria. Secondo i regolamenti Uiga sono considerate remake, in pratica non auto nuove. Di conseguenza, il numero di modelli totalmente nuovi è di circa la metà, se non addirittura meno, rispetto a quelli sfornati fino al 2019. Quindi il primo passo è stato quello di realizzare un elenco di 20 vetture che man mano sono state ridotte a sette. La scelta delle vetture finaliste, poi, ha seguito un preciso iter. Al premio possono infatti partecipare i modelli nuovi posti in vendita dal primo settembre dell’anno che precede la votazione al 31 agosto dell’anno in cui si vota; poi le concorrenti devono essere prodotte in uno stabilimento europeo in almeno 10.000 esemplari l’anno (500 se si tratta di auto sportive), quindi destinate alla vendita in Europa.

La selezione fatta dai membri Uiga e dalla Giuria degli Opinion Leader ha fotografato, per quanto riguarda lo stile, le tendenze più attuali del mercato. Spazio importante ovviamente alle crossover Alfa Romeo Tonale e Bmw X1 e alle Suv Kia Sportage e Suzuki S-Cross tipologie di auto che sono le regine del mercato. Attenzione ai modelli che interpretano la classica berlina in modo originale, come la Citroen C5 X o la DS 4 E-Tense. Apprezzamento per lo stile filante e moderno di una compatta come la Renault Megane E-Tech Electric. Sotto il profilo motoristico sono presenti modelli con motori semplicemente termici, come BMW X1; molti mild hybrid, Suzuki S-Cross o Alfa Romeo Tonale; ibride ricaricabili tipo Kia Sportage e Citroen C5 X Ds 4, e un’elettrica pura, la Renault Megane E-Tech. Ecco i punti salienti di ciascuna finalista. Per l’Alfa Romeo Tonale, la crossover sportiva che rilancia il marchio milanese, brilla la tecnologica e alcuni stilemi Alfa a partire dal cruscotto digitale con strumenti a lancetta.

Per ora offre motori ibridi con il Plug-in ibrido ricaricabile che arriverà nei prossimi mesi. Listino da 35.500 euro. La terza generazione della Bmw X1, Suv media dalle forme dinamiche e spigolose con maxi-ruote da 20 pollici, si offre con motori benzina e diesel, ibridi e più avanti totalmente elettrici. Originale la plancia con console sospesa e due display. Listino da 42.250 euro. L’interpretazione della cinque porte più rivoluzionaria tocca alla Citroen C5 X. Grande, armoniosa, con protezioni in plastica nera che le danno un’aria da crossover. E non mancano comfort e silenziosità da ammiraglia. Da scegliere ibrida benzina ricaricabile. Listino da 33.250 euro. Un’elegante berlina con maniglie a scomparsa e interni raffinati, decisamente ispirati dall’alta moda francese è DS 4 E-Tense. La versione ibrida ricaricabile abbina comfort a una guida antistress e a consumi di carburante avarissimi: 54 km con un litro di verde a patto di ricaricare sovente il pacco batteria. Il listino della E-Tense parte da 41.700 euro. Kia Sportage quinta generazione, costruita nel moderno stabilimento di Žilina, in Slovacchia, è l’ultima di una lunga serie che ha esordito come Made in Europe nel lontano 2006. Una Suv di successo che si è rinnovata completamente. Spaziosa, comoda, ben rifinita con tanta elettronica di sicurezza offre una gamma completa di motori: ibrido benzina o ibrido gasolio, ibrida ricaricabile, Gpl. Listino a partire da 30.500 euro.

Elettrica pura è, infine, la Renault Megane e-Tech, un’interessante e spaziosa berlina a ruote alte. La linea è gradevole, tranquillizzante. Ancora meglio gli interni accoglienti e con due mega display. Silenziosa e agile, ha una buona tenuta di strada e una tecnologia d’avanguardia. Autonomia tra i 300 e i 500 km. Listino da 36.800 euro. Suzuki S-Cross, disegnata a Torino e costruita in Ungheria, si rivela una spaziosa crossover, che offre una ricca dotazione di accessori in rapporto al prezzo di vendita. Trazione anteriore o 4x4, ha un gruppo propulsore che abbina un sistema elettrico a 48 Volt a un motore a benzina per una potenza combinata di 129 cv. La nuova versione Full Hybrid si distingue per il sistema a 140 Volt e 115 cv. Listino da 29.090 euro Automobili in linea con i tempi in cui viviamo, costruite in modo da essere utili in un mondo che punta al riciclo delle materie e all’economia circolare. Soprattutto modelli che si caratterizzano per riservare ai clienti un favorevole rapporto tra quanto si spende per quello che si acquista, non dimenticando che rispetto al periodo pre-pandemia, quando non si doveva attendere un’auto di serie anche 12 mesi, i listini non erano aumentati di circa il 20%.

