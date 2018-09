Auto investe e uccide pecore rare del Camerun nel parco Natura Viva. Vettura scappa senza fermarsi

VERONA - Una pecora del Camerun ospitata al «Parco Natura Viva» di Bussolengo (Verona) è stata investita e uccisa dalla vettura di un gruppo di visitatori, che incuranti di quel che era successo si sono allontanati dalla struttura. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di ieri, quando il veicolo, che stava concludendo il proprio giro nel parco, è entrato nella zona dedicata alla pianura africana e ha raggiunto le giraffe. Dal finestrino un bambino ha cercato di dar da mangiare agli animali, azione espressamente vietata dal regolamento; l’ auto ha quindi raggiunto le pecore del Camerun, raggruppate nei pressi del loro punto cibo, e nonostante l’avvertimento precedente, uno degli occupanti ha nuovamente dato da mangiare agli animali. Una delle pecore che si trovava davanti all’ auto è stata investita, e il veicolo ha proseguito la corsa uscendo dal Safari. Lo staff del Parco e il medico veterinario sono intervenuti dai punti di presidio della zona, ma non hanno potuto far altro che portare via l’animale senza vita. L’ auto e la sua targa sono stati registrati dalle telecamere di sorveglianza, e altri visitatori hanno descritto l’avvenimento con ogni dettaglio. Il Parco Natura Viva ha annunciato che procederà legalmente nelle sedi opportune con tutto il materiale in suo possesso. Un episodio del genere non è mai accaduto nei 50 anni di attività del parco zoologico del Lago di Garda, che conta una media di 400 mila persone all’anno.