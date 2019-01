Byton M-Byte, ecco il crossover a guida autonoma ipertecnologico. Una piattaforma digitale su ruote

LOS ANGELES - Dopo essere stata svelata al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas dello scorso anno come “concept” ed essere stata esposta in aprile a Milano, dove è stata una delle reginette della Design Week, la Byton M-Byte - l'auto elettrica intelligente definita “Byte su ruote” - torna al CES 2019 per mostrarsi nella versione definitiva. Lo fa accompagnata a un secondo concept, battezzato M-Byte Suv e che anticipa una evoluzione del brand verso i veicoli a guida autonoma, con una forte contaminazione del mondo degli smart device rispetto alla tradizionale architettura delle automobili.

«M-Byte rappresenta la trasformazione dell'autovettura in un dispositivo intelligente di nuova generazione adatto ad ogni utente - ha affermato Carsten Breitfeld, CEO e co-fondatore di Byton durante la conferenza che si è svolta al CES - un risultato che abbiamo ottenuto combinando la nostra piattaforma EV all'avanguardia e il nostro esclusivo ecosistema digitale Byton Life».

Elemento centrale di questa strategia è il cockpit digitale che comprende il grande schermo Shared Experience Display (SED) per coinvolgere tutti gli occupanti in una nuova esperienza a bordo del veicolo. Per interagire con questo schermo rettangolare e curvo da 48 pollici sono presenti a bordo il tablet del guidatore da 7 pollici e un secondo tablet da 8 pollici disposizione del passeggero anteriore, mentre chi siede dietro ha a sua volta due schermi individuali.

«Gli utenti Byton avranno accesso a Byton Life, un ecosistema digitale aperto che collega applicazioni, dati e dispositivi intelligenti - ha precisato Daniel Kirchert, presidente e co-fondatore dell'azienda - e che offre funzionalità avanzate di apprendimento automatico che analizzano la pianificazione, la posizione, le preferenze e i dati dell'applicazione dell'utente per fornire supporto intuitivo come promemoria di pianificazione, attività di acquisto online, gestione remota della ricarica e altro ancora. Byton Life può riconoscere le voci di diversi utenti e suoni provenienti da diverse direzioni dell'auto».

In prospettiva della diffusione anche mercati nordamericani ed europei (oltre alla Cina, dove esistono diversi accordi) Byton collabora con Amazon Alexa allo sviluppo congiunto del controllo vocale. Inoltre, la Casa ha invitato anche sviluppatori di software di tutto il mondo a unirsi all'ecosistema di Byton ed esplorare nuove possibilità per applicazioni e contenuti sulla piattaforma aperta di Byton Life.