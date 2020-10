Cina autorizza ultra-settantenni a prendere patente. Solo per piccole auto e ciclomotori, obbligo esami medici annui

PECHINO - L’aumento della durata media della vita e il miglioramento delle condizioni di salute per gli anziani hanno indotto la Cina a cancellare il limite di 70 anni di età per ottenere la patente. Il Ministero della Pubblica Sicurezza ha annunciato che a partire dal 20 novembre gli ultrasettantenni potranno richiedere il documento che li autorizza a guidare piccoli veicoli e ciclomotori. I candidati dovranno superare una serie di valutazioni sulla memoria, sulla capacità di giudizio e di reazione, oltre a sottoporsi a controlli sanitari annuali. Secondo il ministero, il limite di età massimo ammissibile per ottenere la patente di guida per veicoli passeggeri o commerciali di grandi e medie dimensioni sarà aumentato da 50 a 60 anni.