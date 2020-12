Covid, in Usa viaggi in auto per il “giorno del ringraziamento” calano solo del 5%. Americani ignorano le richieste delle autorità

NEW YORK - Gli americani non hanno rinunciato a viaggiare per il lungo fine settimana del Ringraziamento, e molti per limitare i rischi di contagio da coronavirus hanno scelto di muoversi in auto. Tanto che secondo i numeri di StreetLight Data, gli spostamenti in auto per il giorno del Thanksgiving sono calati solo del 5% dall’anno scorso, nonostante le richieste delle autorità sanitarie di rimanere a casa. «Le persone sono state meno disposte a cambiare il loro comportamento nel giorno del Ringraziamento rispetto a qualsiasi altro durante la pandemia», ha commentato Laura Schewel, fondatrice di StreetLight Data. All’inizio di novembre, invece, i viaggi in auto degli americani sono stati inferiori sino al 20% rispetto all’anno precedente.