Il diesel non muore mai: dai cinesi del colosso Weichai un motore con efficienza termica record (52,28%)

WEIFANG - Nel mondo, e in particolare in Europa, è all’ordine del giorno il problema della transizione energetica e, sia pure tra gli alti e bassi di un mercato ancora incerto, si registrano a ritmo serrato notizie sull’evoluzione dei sistemi di propulsione elettrica. Eppure nel mondo c’è ancora chi si dedica all’evoluzione del motore diesel, protagonista indiscusso del secolo scorso e dei primi anni 2000, tuttora in grado di evolversi migliorando prestazioni ed emissioni.

Se i primi passi del motore a gasolio e i successivi step migliorativi sono stati tutti frutto dell’ingegneria europea, ora è la Cina a farsi avanti, con passi da gigante. Il colosso Weichai, uno dei principali gruppi cinesi di manifattura industriale a livello internazionale, ha annunciato infatti il lancio del primo motore base diesel commerciale con un’efficienza termica del 52,28% e di un motore base a gas naturale con un’efficienza termica del 54,16%. Una svolta epocale, che consentirà una riduzione del 12% del consumo di carburante e delle emissioni di anidride carbonica.

L’annuncio del colosso cinese rappresenta la più recente evoluzione di un lavoro di ricerca e sviluppo che già nel settembre del 2020 aveva portato il primo motore diesel al mondo a un’efficienza termica del 50,23%. A gennaio 2022 l’azienda di Weifang ha incrementato ulteriormente l’efficienza del motore diesel raggiungendo il 51,09%, continuando a guidare il settore globale dei motori a combustione interna.“Il gas naturale utilizzato – spiega una nota dell’azienda cinese - svolge un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel motore a combustione interna grazie alle sue proprietà intrinseche”.

Dal 2018 la squadra responsabile del settore Ricerca & Sviluppo di Weichai ha compiuto due importanti passi in avanti in termini di efficienza termica dei motori base a gas naturale, superando il 45% nel 2020 e il 50% nel 2021, rispetto al 42% del settore. A novembre di quest’anno, poi, l’efficienza termica dei motori base a gas naturale è stata migliorata fino al 54,16%, conforme agli standard di emissioni China VI, superando il livello più elevato del settore pari a 47,6%.

Il lancio di questi motori innovativi è stato accolto con entusiasmo dal mercato e in particolare da Steven Hartong, CEO del Gruppo Bosch, e da altri esponenti europei, americani e cinesi, tuttora impegnati nelle attività di ricerca e sviluppo dedicate ai motori endotermici.