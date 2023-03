E fuel, cosa sono i carburanti sintetici e perché sono esentati dalla riforma delle Auto green

Quali sono i carburanti sintetici? Si chiamano in gergo anche ecofuel o e fuel, cioè electronic fuel. I biofuel, biocarburanti, non sono la stessa cosa. Vediamo perché e che differenze presentano.

E fuel, come vengono prodotti carburanti sintetici

L’ e fuel è un combustibile sintetico che non contiene alcun prodotto derivato da fonti fossili come il petrolio. Come si produce? C'è un primo processo che parte da semplici molecole di acqua, si chiama elettrolisi, e consiste nel separare l'idrogeno dall'ossigeno. Si fa passare l'energia elettrica (proveniente da fonti rinnovabili) nell'acqua. L'idrogeno viene combinato con l'anidride carbonica presente nell'aria e con alcune sostanze catalizzanti. Da questo processo si ottiene l’e-metanolo, trasformabile in e-kerosene adatto ad alimentare gli aerei e in e-fuel, quello che può alimentare i motori delle nostre automobili. Per essere davvero ecologici e contribuire alla decarbonizzazione questi carburanti devono essere prodotti con energia proveniente da fonti rinnovali, quindi non con il gas. E' questo il motivo per cui sono stati esentati dalla riforma europea delle Auto green che scatterà nel 2035.

Si tratta di un tipo di carburante molto costoso perché per produrlo servono notevoli quantità di energia elettrica e di acqua (il rapporto è di due litri d'acqua per produrne uno di e fuel).

Biodiesel, cosa sono i biocarburanti e che differenza con l' e fuel

Che differenza c'è con i biocarburanti? Si tratta di un tipo di diesel prodotto con gli scarti di materie prime vegetali, non idonee per utilizzi alimentari. Dalla raffinazione di questi materiali si produce il biodiesel, che già oggi è miscelato al gasolio derivato dal petrolio. In Italia esiste già ed è già distribuito. Per alimentare la macchina con biodiesel bisogna controllare nel libretto l'omologazione EN 15940 (XTL).

E fuel, accordo tra Ue e Germania: motori termici anche dopo il 2035, cosa cambia per l'Italia