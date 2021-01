Ford Mustang Mach-E, Ford F-150 e Hyundai Elantra vincono i tre titoli di Car of The Year Nord America

DETROIT – Doppietta Ford nell'edizione 2021 del premio automobilistico nord americano assegnato da una giuria di 50 giornalisti di Stati Uniti e Canada. L'elettrica Ford Mustang Mach-E e il pick-up Ford F-150 si sono aggiudicati il titolo di suv e truck dell'anno. La berlina coreana Hyundai Elantra è entrata nell'albo d'oro del premio come auto dell'anno.

Per ogni categoria, la stampa specializzata ha scelto il modello vincente fra una rosa di tre modelli. Le auto candidate erano complessivamente 43, poi ridotte a 27 semifinaliste. La giuria europea del Car of the Year ha invece appena selezionato le sette finaliste fra poco meno di una trentina di modelli, indipendentemente da alimentazione e carrozzeria.

Nell'albo d'oro del premio il suv a zero emissioni Ford Mustang Mach-E succede alla Kia Telluride, che si era poi aggiudicata anche l'alloro di World Car of the Year. La vettura ell'Ovale Blu aveva come rivali la Genesis GV80 e il Land Rover Defender.

Sul fronte dei pick-up (nel 2020 il riconoscimento era andato alla Jeep Gladiator) l'aggiornato F-150 è stato preferito dai giurati a due veicoli di Fca: la declinazione Mojave dello stesso Gladiator e il Ram 1500 Trx. Scontata vittoria asiatica, infine, fra e auto dato che le finaliste erano due coreane ed una Nissan. La Elantra l'ha spuntata sulla Genesis G80 (Genesis è uno dei marchi del gruppo Hyundai) e sulla Nissan Sentra. Nel 2020 aveva vinto la Chevrolet Corvette.