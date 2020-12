Ford Puma ST, tecnologia hi-tech ed interni sportivi. Un mix che intriga

ROMA - Al primo sguardo la nuova Ford Puma ST colpisce subito per l’aspetto più aggressivo. Ma è quando si apre lo sportello e ci si accomoda all’interno che “cambia il mondo”. I sedili, firmati da quegli autentici specialisti del racing che rispondono al nome di Recaro, sono avvolgenti, con tanto di fianchetti laterali e poggiatesta ben pronunciati, e dunque capaci di tenere saldamente in posizione guidatore e passeggero (verrebbe da dire pilota e co-pilota…); il rivestimento della leva del cambio è in pelle con cuciture a vista, e qua e là, anche sui tappetini, spuntano i badge ST, a sottolineare la specificità del modello. Che sprizza sportività da tutti i pori, ma rimane un crossover compatto e spazioso, comodo e versatile, a richiesta personalizzabile persino con un tetto apribile panoramico e con un sofisticato impianto HiFi di Bang&Olufsen: l’apoteosi del compromesso tra sportività e comfort racchiusa in poco più di 4 metri.

Della potenza, delle prestazioni e dei dispositivi hi-tech utilizzati per esaltare le prestazioni abbiamo detto tutto (vedi altro articolo). Qui vale la pena sottolineare l’elevato livello di tecnologia utilizzata per ottimizzare connettività e piacere di viaggiare a bordo della Puma. Davanti al volante, che si distingue per la forma asimmetrica, “squadrata” in basso, spicca il cruscotto con la strumentazione digitale, con contagiri e tachimetro circolari ben in vista; al centro della plancia c’è invece un display da 8” delegato a dare informazioni collegate al navigatore, al funzionamento dell’auto e al sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC 3 di Ford (compatibile con Apple CarPlay e Android Auto).

Il sistema FordPass Connect fornisce inoltre una gamma di preziosi vantaggi, compresa la rete Wi-Fi che supporta fino a dieci dispositivi e gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale inviati direttamente al navigatore. Gli avvisi sui pericoli lungo il percorso vengono visualizzati mediante una spia nel quadro strumenti e segnalano eventuali ostacoli in avvicinamento. Inoltre, in caso d’incidente, il sistema effettua una chiamata ai servizi d’emergenza fornendo la posizione del veicolo.