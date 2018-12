“Gran Premi a Roma”, libro ripercorre un secolo di corse per le strade della Città Eterna e a Vallelunga

ROMA - Il gran premio riservato alle monoposto a propulsione elettrica che da Aprile 2018 si corre per le strade del quartiere EUR è solo l’ultima pagina (per ora) di una lunga storia che dal 1925 ha visto non solo il vicino autodromo di Vallelunga, ma anche le vie della Capitale trasformarsi in teatro di grandi competizioni automobilistiche. Con la collaborazione di campioni romani del volante di varie epoche come Bernabei, Cioci, Cola, Fisichella, Flammini, Francisci, Frassineti, Marazzi, Nataloni, Picchi, Pirro, Rendina – e con i ricordi di Prisca Taruffi - il libro “Gran Premi a Roma” di Franco Carmignani e Paolo Ferrini ricostruisce le atmosfere e i circuiti che le hanno ospitate. Da Monte Mario ai Parioli, da Villa Giulia alle Tre Fontane, così come all’Aeroporto dell’Urbe e sul lungomare di Ostia. Ma anche alle Terme di Caracalla e nella Pineta di Castelfusano. Senza dimenticare i coraggiosi tentativi di Maurizio Flammini per portare la Formula 1 all’EUR. E ovviamente il “gran premio elettrico” con tutto quello che oggi lo circonda.

Insomma, un incontro unico al mondo tra la passione per la velocità, che i Romani coltivano da quando andavano al Circo Massimo, e il fascino millenario dell’Urbe che dà agli autori l’occasione per prendere spunto dalle vicende sportive, per non parlare dei campioni e delle loro macchine, ma anche degli scorci di Roma che hanno fatto da cornice alle competizioni automobilistiche capitoline. Il tutto completato con piantine appositamente realizzate per ricostruire tutti i percorsi.

Pubblicato con il patrocinio dell’Automobile Club di Roma, “Gran Premi a Roma”, si può acquistare nelle librerie specializzate, nei principali bookstore on-line oppure contattando direttamente la casa editrice Media Consultants Srl (info@mediacff.com).