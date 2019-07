Hertz e Garage Italia presentano Alfa Romeo Giulia Grand Tour. Ecco l'ultima gemma di Selezione Italia

ROMA - Dalla partnership tra Hertz Italia e Garage Italia nasce Giulia Grand Tour, la reinterpretazione in chiave artistica della elegante Alfa Romeo di serie. La creazione di un’opera d’arte è stata l’ispirazione che ha spinto Hertz e Garage Italia alla ricerca di un’opera che fosse riproducibile in un’ auto. Apollo circondato dallo Zodiaco dipinto da Taddeo e Federico Zuccari è l’affresco di cui Garage Italia ha curato la riproduzione in esclusiva per Hertz, sull’imperiale dell’ auto, abbinandola alla scelta di una selleria realizzata da Alcantara di colore blu lapislazzulo. Anche il materiale che riveste la plancia riproduce la preziosità della polvere di lapislazzulo che veniva utilizzata dagli artisti del Rinascimento nelle loro opere d’arte. Giulia Grand Tour entra così in Selezione Italia per esaltare in chiave assolutamente originale la bellezza e lo stile italiano e offrire ai clienti Hertz un modo diverso di scoprire le bellezze dell’Italia, guidando.

Per la presentazione dell’ultima nata in Selezione Italia Hertz ha scelto il Castello Odescalchi di Bracciano in cui si trova, nella Sala Papalina, l’affresco riprodotto nell’ auto. «Volevamo un prodotto che potesse rappresentare lo stile italiano in maniera creativa e contemporanea - ha detto Massimiliano Achiapatti, direttore generale e ad di Hertz Italiana - e Giulia Grand Tour racchiude l’essenza dell’arte italiana, la maestria degli artisti, l’attenzione ad ogni dettaglio. Inoltre nell’ auto è stata esaltata la preziosità del lapislazzulo, una pietra emblematica nell’arte rinascimentale». Parole di soddisfazione anche da parte di Enrico Vitali, ad di Garage Italia: «Siamo estremamente felici del prosieguo di questa partnership con Hertz ed in particolare del lancio di questa vettura speciale che andrà ad impreziosire la proposta di Selezione Italia». Alfa Romeo Giulia Grand Tour sarà prenotabile presso le principali agenzie Hertz di Roma, Firenze, Milano e Venezia. Selezione Italia di Hertz raccoglie le auto iconiche dell’automobilismo italiano come Fiat, Abarth, Alfa Romeo e Maserati, che incarnano il meglio del Made in Italy.