Hertz, per i suoi primi 60 anni in Italia l’Alfa Romeo Giulia Gran Tour a 60 euro al giorno

Hertz festeggia 60 anni di attività in Italia mettendo a disposizione l’Alfa Romeo Giulia Grand Tour in promozione a 60 euro al giorno. Si tratta del pezzo più pregiato di Selezione Italia, il parco composto da auto rigorosamente Made in Italy ad alto contenuto emozionale tra le quali anche altre Alfa Romeo come la Stelvio, la Giulia Quadrifoglio e la 4C, Maserati (Quattroporte, Ghibli e Levante), Abarth (595 Turismo, 595 Competizione e 124 Spider), Fiat (124 Spider e 500 Cabrio) e anche l’esclusiva Fiat 500 “Spiaggina” Icon-e by Garage Italia elettrica.

E proprio con l’atelier di Lapo Elkan è stata realizzata nel 2019 la Giulia Grand Tour il cui nome è ispirato al viaggio che i giovani aristocratici europei intraprendevano lungo tutto il Continente europeo per completare la loro formazione e che terminava proprio in Italia. A renderla inconfondibile ci sono la tinta color blu lapislazzulo, prediletta da grandi artisti italiani come Michelangelo e Giotto, utilizzata per la carrozzeria e la selleria in pelle e Alcantara. Di quest’ultimo celebre materiale è realizzato il cielo che riproduce il soffitto della Sala Papalina del castello Odescalchi di Bracciano. L’affresco rappresenta Apollo circondato dallo Zodiaco e fu realizzato da Taddeo e Federico Zuccari per il matrimonio tra Paolo Giordano Orsini e Isabella de’ Medici, avvenuto nel 1560.

Il compleanno di Hertz arriva in un momento non facile, con la pandemia che ha inferto un duro colpo al turismo e al noleggio. Per rendere sicure le proprie auto, Hertz ha ideato Gold Standard Clean, una procedura di sanitizzazione e igienizzazione dei veicoli ad ogni noleggio attraverso 15 rigorosi controlli extra, con sigillatura sulle portiere, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Per la sicurezza dei bambini, Hertz offre gratuitamente il dispositivo antiabbandono con il noleggio del seggiolino. Tra le offerte innovative, c’è Hertz Pay per Drive, formula di noleggio flessibile studiata per distanze brevi e che si paga al chilometro mentre, per tenere vivo il legame con il territorio, Hertz ha supportato l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi che, ha percorso 930 km della via Postumia sulla sua gamba destra partendo da Grado il 21 agosto e arrivando a Genova il 17 ottobre passando per 9 siti Unesco.

«Sono molto orgoglioso di questo traguardo. 60 anni sono una tappa importante che esprime l’essenza della nostra squadra – ha dichiarato Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Hertz Italia – la capacità di guardare avanti con impegno ed entusiasmo. Sono convinto che la ricerca continua di migliorarci è ciò che caratterizza la nostra attività quotidiana, lo facciamo per offrire ai nostri Ospiti un’esperienza di noleggio davvero esclusiva perché siamo convinti che è il servizio di alto livello che più di tutto può distinguerci. Voglio ringraziare tutti i componenti della squadra Hertz Italia che con la voglia e l’impegno permettono alla nostra azienda di vincere le sfide che si presentano anche nei momenti più difficili come quello che stiamo attraversando».