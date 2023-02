Honda CR-V Hybrid Racer, in arrivo l’ibrida da pista con 800 cv. Verrà svelata il 28 febbraio

Di solito siamo abituati ad una Honda CR-V Hybrid pensata per contenere le emissioni ed offrire un comfort di marcia da Crossover, ma gli uomini della divisione performace development, dell’ auto development center, ed i designer della divisione nordamericana del brand, ne hanno messa a punto una particolarmente performante. Si tratta della Honda CR-V Hybrid Racer, una versione studiata esclusivamente per la guida in pista dalla straripante potenza di circa 800 cavalli. Per scoprirne ulteriori dettagli bisognerà attendere il 28 febbraio, quando verrà svelata ufficialmente, ma intanto, dalle foto ufficiali si può già intuire il suo potenziale.

Il corpo vettura in fibra di carbonio si solleva nella zona posteriore in maniera altamente scenografica, visto che anche il tetto e le portiere posteriori assumono le sembianze di un corpo unico. I passaruota sono stati allargati a dismisura, e sia gli splitter che le minigonne richiamano quelle delle DTM di una volta. Sul portellone spunta un’ala esagerata, mentre elementi aerodinamici laterali impreziosiscono la zona anteriore e posteriore. Non mancano aperture per l’aria sulla fiancata e sui passaruota anteriori. L’abitacolo è stato ridotto all’osso, e tutte le informazioni si possono leggere dallo schermo incorporato sul volante. Rimane da capire la base termica e la componente elettrica della power unit, anche se in Casa Honda ci sarebbe il powertrain della NSX da cui attingere.